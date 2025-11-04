Milyen lesz az idei miskolci adventi villamos? (fotókkal)

Tavaly Csipkerózsika kastélyává változott a miskolci adventi villamos, amely kívül-belül teljesen megújulva várta az utasokat. Az MVK szakembereinek minden évben egyre nagyobb kihívást jelent valami igazán különlegeset alkotni, de úgy tűnik, idén sem marad el a meglepetés. A vállalat valószínűleg már javában készíti az adventi villamos 2025-ös díszítését, hiszen a varázslatos jármű várhatóan november 30-án, advent első vasárnapján ismét kigördül a különleges jármű.

A miskolci adventi villamos január 10-én visszavonult a remízbe, de hamarosan újra kigördül

Forrás: MVK Zrt.

Egy kis időutazás az adventi villamos fényei között

A miskolci adventi villamos története 2012-ben kezdődött, amikor először indult útnak ünnepi díszben a Tiszai pályaudvar és Felső-Majláth között. Az első évben még visszafogottabb volt a dekoráció, ám azóta évről évre egyre látványosabbá vált, minden alkalommal új tematikával és meglepetésekkel.