Milyen lesz az idei miskolci adventi villamos? (fotókkal)
Idén már tizennegyedik alkalommal gördül ki ünnepi pompájában az MVK remízéből a miskolci adventi villamos, amely az elmúlt években nemcsak a város, hanem egész Európa egyik legnevesebb karácsonyi látványosságává vált. A különleges szerelvény eddig nyolcszor nyerte el az Európa legszebb adventi villamosa címet.
Vajon idén milyen tematikában gyönyörködhetünk?
Tavaly Csipkerózsika kastélyává változott a miskolci adventi villamos, amely kívül-belül teljesen megújulva várta az utasokat. Az MVK szakembereinek minden évben egyre nagyobb kihívást jelent valami igazán különlegeset alkotni, de úgy tűnik, idén sem marad el a meglepetés. A vállalat valószínűleg már javában készíti az adventi villamos 2025-ös díszítését, hiszen a varázslatos jármű várhatóan november 30-án, advent első vasárnapján ismét kigördül a különleges jármű.
Egy kis időutazás az adventi villamos fényei között
A miskolci adventi villamos története 2012-ben kezdődött, amikor először indult útnak ünnepi díszben a Tiszai pályaudvar és Felső-Majláth között. Az első évben még visszafogottabb volt a dekoráció, ám azóta évről évre egyre látványosabbá vált, minden alkalommal új tematikával és meglepetésekkel.
Így alakult az évek során az adventi villamos arculata:
- 2013: Arany-bordó külsőt és közel 600 méter szalagot, 210 méter fénycsövet kapott, belül élő zenével és elegáns díszítéssel.
- 2014: LED-es csillagos égbolt és bordó árnyalatú külső tette varázslatossá.
- 2015: Elektromos kandalló, díszes kanapé és majdnem egy kilométernyi fényfüzér ragyogott.
- 2016: „Csodaház” tematikával, házikó formájú dekorációval és Mikulás-programokkal bűvölte el az utasokat.
- 2017: Az „elvarázsolt kastély” díszítése hozta meg az első Európa legszebb adventi villamosa címet.
- 2018: „Jégpalota” tematikájával több százezer utast vonzott.
- 2019: A Mézeskalács-házikó, búbos kemence és konyha tematikával újabb díjat érdemelt.
- 2020: „Cukorka-villamos” Gombóc Artúrral, negyedik győzelem.
- 2021: Aranyszínű, jubileumi dekoráció, a Szépség és a Szörnyeteg karaktereivel, természetesen ez lett Európa legszebbje.
- 2022: Megőrizte előző év varázsát, hatodszor is Európa legszebbje lett.
- 2023: A „Mesebeli erdő” Lillafüred ihlette látványvilága hódított, ünnepelhettük a hetedik győzelmet zsinórban.
- 2024: „Csipkerózsika kastélya” témával nyolcadik alkalommal is elhozta az Európa legszebb adventi villamosa címet.
A miskolci adventi villamos mára igazi miskolci hagyománnyá vált. Minden évben új történetet mesél el fényekkel és ünnepi hangulattal, hogy a miskolciak és a városba látogató turisták is átélhessék az advent varázsát.
