1 órája

Nehogy zsákutcára fuss csütörtökön Miskolcon!

Ne megszokásból közlekedj Miskolc utcáin, mert meglepetés lehet a vége.

Nehogy zsákutcára fuss csütörtökön Miskolcon!

Nehogy zsákutcára fuss Miskolcon!

Forrás: VG

Fotó: VG

A Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere történik. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok a városban

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak 

Alföldi u. 26., Andrássy Gy. u. – Tamási Áron u. kereszteződés, Balaton u. – Velence u. kereszteződés, Bábonyibérc sor 7–9., Báthori sor 64., Bencések útja 108., Bercsényi u. – Reisinger u. kereszteződés, Branyiszkó u. 8., Csermely u. 46–48., Előhegy u. 1/A., Előhegy u. 58–72–84., Endresz György u. 44., Felmező u. 4., Gállfy Ignác u. 2., Görömbölyi u. 31., Gárdonyi u. 20., Gyula u. 22., Illyés Gy. u. 24., Isaszeg u. 7/A., Kerpely A. u. 38., Középszer u. 40., Lehár F. u. 8., Mária u. 3., Márton Bíró u. 2/9., Miskolctapolcai út – Vasúti felüljárónál, Miskolctapolcai út – Testvérvárosok útja 30., Puskás Tivadar u. 5., Szarkahegy u. 28., Szentpéteri kapu 93., Szitakötő u. 1., Tallér u. – Gárdonyi u. kereszteződés, Tamási Áron u. 2., Tokaji F. u. – Ferenczi S. u. kereszteződés, Tégla u. 19., Zoltán u. 2.

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket:

· figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,

· tartsák be a sebességkorlátozásokat,

· és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti balesetről nincs információnk!

A boon.hu balesetmentes közlekedést kíván minden közlekedőnek!

 

