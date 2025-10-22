október 22., szerda

Előd névnap

10°
+8
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejtörő

2 órája

Küszöbön az új rendelet! Ha van zártkerted, erről most azonnal tudnod kell!

Címkék#salátatörvény#zártkertek#tulajdonos#jogbiztonság

Hamarosan véget érhet a bizonytalanság a zártkertek körül. Néhány héten belül hatályba léphet az a kormányrendelet, amely végre lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok engedélyezzék a zártkerti ingatlanok művelésből való kivonását. De mit is jelent ez pontosan a tulajdonosok számára?

Boon.hu

Évek óta sok zártkerti tulajdonosnak okoz fejtörést, hogy mit kezdhet a telkével, ha azon már rég nem folyik mezőgazdasági munka, de a papírok szerint viszont még mindig művelni való földnek számít. Most azonban fordulóponthoz érkezett az ügy. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a várva várt végrehajtási rendelet-tervezetet. Ez az utolsó lépcsőfok ahhoz, hogy az önkormányzatok ténylegesen lehetővé tegyék a zártkertek átminősítését.

zártkert, átminősítés
Könnyebben értékesíthetőek lesznek az egykori zártkertek átminősítés után
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Forrás: MW

A zártkert egy múltból itt ragadt jogi kategória

A zártkert fogalma még az 1960-as években született. Eredetileg hobbikertnek, gyümölcsösnek vagy kisparaszti földnek szánták ezeket a területeket. Csakhogy azóta nagyot fordult a világ. Ma már rengeteg helyen állnak rajtuk nyaralók, családi házak, sőt, sokan életvitelszerűen is ott élnek. A probléma csak az, hogy a jogi besorolás megmaradt a múltban. A tulajdoni lapokon gyakran még mindig „zártkert” szerepel. Ez pedig eladásnál, hitelfelvételnél vagy építkezésnél is komoly akadályt jelenthet.

Új törvény, nagyobb jogbiztonság

A nyáron elfogadott salátatörvény már megteremtette a lehetőséget a zártkerti ingatlanok hivatalos kivonására a művelés alól, most pedig a kormányrendelet hozhatja meg a gyakorlati áttörést. Ha egy önkormányzat rendeletben engedélyezi, a helyi tulajdonos egyszerűen kérheti, hogy földje a nyilvántartásban is „kivett területként” szerepeljen. A legfontosabb változás, hogy ez nem minősül más célú hasznosításnak, így nem kell engedély, és nem jár termőföldvédelmi bírsággal sem. Vagyis a jog útvesztője helyett végre egyszerű, tiszta eljárás vár a tulajdonosokra.

Akár már 2025 végén hatályba léphet

A tervek szerint a módosítás már az idei év végén életbe léphet, így a zártkerti tulajdonosok 2026-ban végre gyorsabban és biztonságosabban intézhetik földjeik átminősítését. Sok önkormányzat már most készen áll a lépésre, néhányan már előre megalkották a saját rendeletüket, hogy a kormánydöntés után azonnal indulhasson az eljárás. Ha minden a tervek szerint halad, évtizedes jogi bizonytalanság érhet véget, és az eddig zártkerti telkek végre a valóságot tükrözhetik a tulajdoni lapokon is.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu