Küszöbön az új rendelet! Ha van zártkerted, erről most azonnal tudnod kell!

Évek óta sok zártkerti tulajdonosnak okoz fejtörést, hogy mit kezdhet a telkével, ha azon már rég nem folyik mezőgazdasági munka, de a papírok szerint viszont még mindig művelni való földnek számít. Most azonban fordulóponthoz érkezett az ügy. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a várva várt végrehajtási rendelet-tervezetet. Ez az utolsó lépcsőfok ahhoz, hogy az önkormányzatok ténylegesen lehetővé tegyék a zártkertek átminősítését.

Könnyebben értékesíthetőek lesznek az egykori zártkertek átminősítés után

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Forrás: MW

A zártkert egy múltból itt ragadt jogi kategória

A zártkert fogalma még az 1960-as években született. Eredetileg hobbikertnek, gyümölcsösnek vagy kisparaszti földnek szánták ezeket a területeket. Csakhogy azóta nagyot fordult a világ. Ma már rengeteg helyen állnak rajtuk nyaralók, családi házak, sőt, sokan életvitelszerűen is ott élnek. A probléma csak az, hogy a jogi besorolás megmaradt a múltban. A tulajdoni lapokon gyakran még mindig „zártkert” szerepel. Ez pedig eladásnál, hitelfelvételnél vagy építkezésnél is komoly akadályt jelenthet.

Új törvény, nagyobb jogbiztonság

A nyáron elfogadott salátatörvény már megteremtette a lehetőséget a zártkerti ingatlanok hivatalos kivonására a művelés alól, most pedig a kormányrendelet hozhatja meg a gyakorlati áttörést. Ha egy önkormányzat rendeletben engedélyezi, a helyi tulajdonos egyszerűen kérheti, hogy földje a nyilvántartásban is „kivett területként” szerepeljen. A legfontosabb változás, hogy ez nem minősül más célú hasznosításnak, így nem kell engedély, és nem jár termőföldvédelmi bírsággal sem. Vagyis a jog útvesztője helyett végre egyszerű, tiszta eljárás vár a tulajdonosokra.

Akár már 2025 végén hatályba léphet

A tervek szerint a módosítás már az idei év végén életbe léphet, így a zártkerti tulajdonosok 2026-ban végre gyorsabban és biztonságosabban intézhetik földjeik átminősítését. Sok önkormányzat már most készen áll a lépésre, néhányan már előre megalkották a saját rendeletüket, hogy a kormánydöntés után azonnal indulhasson az eljárás. Ha minden a tervek szerint halad, évtizedes jogi bizonytalanság érhet véget, és az eddig zártkerti telkek végre a valóságot tükrözhetik a tulajdoni lapokon is.

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!