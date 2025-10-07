1 órája
Wc miatt borult a bili a miskolci panelban – ilyen költőien még egy szomszédot sem küldtek el a francba
Versben panaszkodik egy lakó a lépcsőházba kitett piszkos holmira, más versben válaszol neki. A „költői” purparlé főszereplője egy vécéülőke, valahol egy miskolci lakótelepen.
Új Miskolcon láttam
Itt laktam én,
egy miskolci lépcsőház negyedik emeletén.
Van egy szomszéd, egy igénytelen alak,
a folyosó közös, de elválasztanak a falak.
A neve nem is lehetne mi más,
később megértitek, de rímel arra, hogy K*kás...
Emberünk fürdőszobát bontott,
de szokás szerint nem érti a gondot.
A sz*ros budit a folyosóra rakta,
két hétig bukdácsoltam rajta.
Két hét után szóltam neki,
De valamiért ő megint nem érti,
hogy miért nem jó a lakás
előtt tárolni a k*kást.
Szóltam én, hogy vigye el a budit,
ő hőbörög, hogy mondom neki a tutit.
Kiderült ám, hol zörög a haraszt...
A két hét után nem köszöntem, így én lettem a paraszt
és hogy mi a baj ezzel?
Tologatja a vizes, a gázos, a postás,
aztán mennek tovább és bekopognak hozzád.
Te gondolod, hogy a leveled, a csekked vagy a nyugdíjat hozzák,
közben meg a sok bacilust tudatlanul osztják.
Ezután az ember még szitkokat vág hozzád,
hogy két hét után köszönés nélkül szólsz hozzá.
Ui.: a negatív kommentelő magára ismer
Először méltató szavakat söpörhetett be:
Hát, ez haláli! És hogy rímel!
Egy költő vagy!
Aztán jótanácsokkal szembesítették a kommentelők:
Ki kell hívni a Köjált [mai nevén: ÁNTSZ].
A katasztrófavédelem hamarabb ad egy vastag csekket. Ott tilos tárolni bármit is.
Arra várhatsz , hogy magára ismer...
Tedd a lábtörlőjére, hátha észreveszi, hogy útban van.
A közös képviselőt nem aggasztja ez?
Végül valaki a hozzászólók közül kiterjesztette a problémakört a lépcsőházak világán túlra is:
Végtelenül szomorú az együttélés alap normáit is megsértő szomszéd! Nekünk mindennapi gondunk a kutyák végterméke a, a járdaszegélyén, a fűben, az ablakok alatti parkokban. Mit lehet ez ellen is tenni?
„Senki nem kívánja ezt a lépcsőházi bulit”
De az igazán csattanós választ a verses panaszra az a facebookozó adta meg, aki maga is rímekre ragadtatta magát, hogy csatlakozzon a témát körüljáró online közösséghez:
Szólítsd fel a K*kást,
Vigye el a budit,
Senki nem kívánja ezt a
Lépcsőházi bulit.
A paraszt meg épp az,
Aki ilyet csinál,
Told a küszöbére,
Akárhogy is rinyál.
Írd ki a budira:
5 ezer az ára!
Reggelre megfújják,
Így megy ez hazánkba'