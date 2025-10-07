október 7., kedd

Helyi közélet

1 órája

Wc miatt borult a bili a miskolci panelban – ilyen költőien még egy szomszédot sem küldtek el a francba

Címkék#vers#vécécsésze#lakóközösség#WC#lépcsőház#panelház#Facebook#lakótelep#lakó#panasz

Versben panaszkodik egy lakó a lépcsőházba kitett piszkos holmira, más versben válaszol neki. A „költői” purparlé főszereplője egy vécéülőke, valahol egy miskolci lakótelepen.

Boon.hu

 

 

 

Új Miskolcon láttam

https://www.facebook.com/groups/1500994920020217/permalink/24485949184431465/?rdid=sDqCnyiXlW5MeGmp#

 

 

Itt laktam én,

egy miskolci lépcsőház negyedik emeletén.

Van egy szomszéd, egy igénytelen alak,

a folyosó közös, de elválasztanak a falak.

 

A neve nem is lehetne mi más, 

később megértitek, de rímel arra, hogy K*kás...

Emberünk fürdőszobát bontott,

de szokás szerint nem érti a gondot.

 

A sz*ros budit a folyosóra rakta,

két hétig bukdácsoltam rajta.

 

Két hét után szóltam neki,

De valamiért ő megint nem érti,

hogy miért nem  jó a lakás

előtt tárolni a k*kást.

 

Szóltam én, hogy vigye el a budit,

ő hőbörög, hogy mondom neki a tutit.

 

Kiderült ám, hol zörög a haraszt...

A két hét után nem köszöntem, így  én lettem a paraszt

és hogy mi a baj ezzel?

 

Tologatja a vizes, a gázos, a postás,

aztán mennek tovább és bekopognak hozzád.

Te gondolod, hogy a leveled, a csekked vagy a nyugdíjat hozzák,

közben meg a sok bacilust tudatlanul osztják.

 

Ezután az ember még szitkokat vág hozzád,

hogy két hét után köszönés nélkül szólsz hozzá.

 

Ui.: a negatív kommentelő magára ismer 😉

 

 

Először méltató szavakat söpörhetett be:

Hát, ez haláli! És hogy rímel!

Egy költő vagy!

 

Aztán jótanácsokkal szembesítették a kommentelők:

Ki kell hívni a Köjált [mai nevén: ÁNTSZ].

A katasztrófavédelem hamarabb ad egy vastag csekket. Ott tilos tárolni bármit is.

Arra várhatsz , hogy magára ismer...

Tedd a lábtörlőjére, hátha észreveszi, hogy útban van.

A közös képviselőt nem aggasztja ez?

 

Végül valaki a hozzászólók közül kiterjesztette a problémakört a lépcsőházak világán túlra is:

Végtelenül szomorú az együttélés alap normáit is megsértő szomszéd! Nekünk mindennapi gondunk a kutyák végterméke a, a járdaszegélyén, a fűben, az ablakok alatti parkokban. Mit lehet ez ellen is tenni?

A képen a „jövő lakótelepe” (a Műanyag égbolt című filmből), de ez itt most még a mai társasélet „művészete”
Forrás: Műanyag égbolt film

„Senki nem kívánja ezt a lépcsőházi bulit”

De az igazán csattanós választ a verses panaszra az a facebookozó adta meg, aki maga is rímekre ragadtatta magát, hogy csatlakozzon a témát körüljáró online közösséghez:

Szólítsd fel a K*kást,

Vigye el a budit,

Senki nem kívánja ezt a

Lépcsőházi bulit.

A paraszt meg épp az,

Aki ilyet csinál,

Told a küszöbére,

Akárhogy is rinyál.

Írd ki a budira:

5 ezer az ára!

Reggelre megfújják,

Így megy ez hazánkba'

 

