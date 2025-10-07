Wc miatt borult a bili a miskolci panelban – ilyen költőien még egy szomszédot sem küldtek el a francba

Itt laktam én,

egy miskolci lépcsőház negyedik emeletén.

Van egy szomszéd, egy igénytelen alak,

a folyosó közös, de elválasztanak a falak.

A neve nem is lehetne mi más,

később megértitek, de rímel arra, hogy K*kás...

Emberünk fürdőszobát bontott,

de szokás szerint nem érti a gondot.

A sz*ros budit a folyosóra rakta,

két hétig bukdácsoltam rajta.

Két hét után szóltam neki,

De valamiért ő megint nem érti,

hogy miért nem jó a lakás

előtt tárolni a k*kást.

Szóltam én, hogy vigye el a budit,

ő hőbörög, hogy mondom neki a tutit.

Kiderült ám, hol zörög a haraszt...

A két hét után nem köszöntem, így én lettem a paraszt

és hogy mi a baj ezzel?

Tologatja a vizes, a gázos, a postás,

aztán mennek tovább és bekopognak hozzád.

Te gondolod, hogy a leveled, a csekked vagy a nyugdíjat hozzák,

közben meg a sok bacilust tudatlanul osztják.

Ezután az ember még szitkokat vág hozzád,

hogy két hét után köszönés nélkül szólsz hozzá.

Ui.: a negatív kommentelő magára ismer