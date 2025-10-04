1 órája
Vonóhorog az autón? - Ezt a hibát sokan elkövetik és bírság is járhat érte
A közlekedési szakjogászt kérdeztük. Többféle vonóhorog létezik, de van, amelyik miatt akár meg is bírságolhatnak. Mutatjuk, mit tegyél, ha nem akarsz büntetést.
Baj is lehet belőle, ha felszerelve hagyod
Több típus is létezik: vannak fix, levehető és kihajtható változatok is. A legtöbb gépjármű utólag is felszerelhető vonóhoroggal, amely nemcsak vontatáshoz, hanem például kerékpár szállításához is ideális megoldást kínál. Gond is lehet viszont abból, ha felszerelve hagyjuk, miközben nem használjuk rendeltetés szerűen. De mi is lehet a probléma? Kérdésünkkel egy közlekedési szakjogászt kerestünk meg.
A vonóhorog hátrányai
A vonóhorog nemcsak előnyöket hordoz, hanem kockázatot is. Ütközés esetén sokkal merevebb és szilárdabb egységet képez, mint az autó hátsó, energiaelnyelő szerkezete.
Koccanásnál emiatt nagyobb lehet a kár ha a horog fent marad, komolyabb baleseteknél pedig a következmények még súlyosabbak lehetnek.
Ezért is célszerű a vonóhorgot mindig eltávolítani, amikor éppen nincs rá szükség.
A jogi vélemény
A rendszám hivatalos neve, egyedi azonosító jel. Ennek mindig láthatónak kell lennie, nemcsak a rendőr számára, hanem a kamerák számára is, nem lehet eltakarni. Ebből következik, hogy ha a vonóhorog betakar és egy vagy több betű vagy szám ezáltal félreismerhető, félreérthető vagy nem olvasható, akkor a tartozékot le kell szerelni
– mondta dr. Bérczes Tamás ügyvéd, közlekedési szakjogász, aki más kapcsolódó témában is a segítségünkre volt már:
Mikor jó választás a fix vonóhorog?
A fix vonóhorog akkor lehet jó döntés, ha nem takarja ki a rendszámtáblát, ha rendszeresen szükség van rá és a tulajdonos elfogadja a fentebbi kockázatokat.
Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor semmi akadálya, hogy folyamatosan használatban legyen.
