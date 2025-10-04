Vonóhorog az autón? - Ezt a hibát sokan elkövetik és bírság is járhat érte

Több típus is létezik: vannak fix, levehető és kihajtható változatok is. A legtöbb gépjármű utólag is felszerelhető vonóhoroggal, amely nemcsak vontatáshoz, hanem például kerékpár szállításához is ideális megoldást kínál. Gond is lehet viszont abból, ha felszerelve hagyjuk, miközben nem használjuk rendeltetés szerűen. De mi is lehet a probléma? Kérdésünkkel egy közlekedési szakjogászt kerestünk meg.

Fix vonóhorog, ami nem takarja ki a rendszámot

Forrás: MW

A vonóhorog hátrányai

A vonóhorog nemcsak előnyöket hordoz, hanem kockázatot is. Ütközés esetén sokkal merevebb és szilárdabb egységet képez, mint az autó hátsó, energiaelnyelő szerkezete.

Koccanásnál emiatt nagyobb lehet a kár ha a horog fent marad, komolyabb baleseteknél pedig a következmények még súlyosabbak lehetnek.

Ezért is célszerű a vonóhorgot mindig eltávolítani, amikor éppen nincs rá szükség.

A jogi vélemény

A rendszám hivatalos neve, egyedi azonosító jel. Ennek mindig láthatónak kell lennie, nemcsak a rendőr számára, hanem a kamerák számára is, nem lehet eltakarni. Ebből következik, hogy ha a vonóhorog betakar és egy vagy több betű vagy szám ezáltal félreismerhető, félreérthető vagy nem olvasható, akkor a tartozékot le kell szerelni

– mondta dr. Bérczes Tamás ügyvéd, közlekedési szakjogász, aki más kapcsolódó témában is a segítségünkre volt már:

Például, ha kíváncsi vagy rá, mi történik, ha a haverod autóját meghatalmazás nélkül vezeted, akkor olvass tovább az alábbi linken: