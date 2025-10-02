október 2., csütörtök

Petra névnap

12°
+12
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Kavarodás a vonatoknál: késések és átszállások Borsod felé

Címkék#menetrend#személyvonat#mávinform#Tokaj IC

Több Tokaj InterCity-járat menetrendje is felborult csütörtök délelőtt. A rendkívüli helyzet miatt a vonatok közlekedésében módosításokat vezettek be, az utasokat más szerelvényekre irányítják. Az érintetteknek érdemes figyelni a frissített információkat.

Kavarodás a vonatoknál: késések és átszállások Borsod felé

Borul a Tokaj IC menetrendje. Késések várhatóak. (A kép illusztráció)

Forrás: MW

Fotó: Hegedûs Márta

A Nyugati pályaudvarról 8:20-kor elindult Tokaj IC (IC 652) jelentős késése miatt Nyíregyházától 11:29-kor egy másik szerelvény indul.

  • A Nyíregyházára érkező Tokaj IC (IC 652) utasai a 12:39-kor induló személyvonattal (5115) utazhatnak Miskolc irányába

A Miskolcról 10:35-kor a Keleti pályaudvarra elindult Tokaj IC (IC 650) jelentős késése miatt csak Hatvanig közlekedik.

  • Utasai a következő vonattal utazhatnak.

A Keleti pályaudvarról 13:25-kor induló Tokaj IC (IC 566) utasainak Hatvanban másik szerelvénybe kell átszállnia

- tette közzé a MÁVINFORM.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu