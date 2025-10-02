Kavarodás a vonatoknál: késések és átszállások Borsod felé

A Nyugati pályaudvarról 8:20-kor elindult Tokaj IC (IC 652) jelentős késése miatt Nyíregyházától 11:29-kor egy másik szerelvény indul.

A Nyíregyházára érkező Tokaj IC (IC 652) utasai a 12:39-kor induló személyvonattal (5115) utazhatnak Miskolc irányába

A Miskolcról 10:35-kor a Keleti pályaudvarra elindult Tokaj IC (IC 650) jelentős késése miatt csak Hatvanig közlekedik.

Utasai a következő vonattal utazhatnak.

A Keleti pályaudvarról 13:25-kor induló Tokaj IC (IC 566) utasainak Hatvanban másik szerelvénybe kell átszállnia

- tette közzé a MÁVINFORM.



A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!