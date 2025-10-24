október 24., péntek

Salamon névnap

12°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Vasúti fennakadás Borsodban – több járat sem közlekedik menetrend szerint!

Címkék#menetrend#személyvonat#késés#mávinform

Péntek délelőtt a felsővezeték meghibásodása okozott fennakadást az érintett vonalon. A vonatok jelentős késéssel vagy egyáltalán nem közlekednek, a helyettesítő buszok vették át a szerepüket.

Péntek délelőtt a felsővezeték-rendszer meghibásodása miatt a Szerencs - Nyíregyháza vonalon jelentően hosszabb eljutási időre kell számítani.

Forgalmi változások a vonatközlekedésben
Hosszabb eljutásra számíthatnak azok, akik a Szerencs - Nyíregyháza vonalok szeretnének a délelőtti órákban vonattal közlekedni.
(A kép illusztráció)
Fotó: TAKACS JOCI

Forgalmi változások a vonatközlekedésben:

  • A Tokaj InterCityk helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekednek. Nyíregyházáról Debrecen-Budapest felé, illetve Szerencsről Miskolc-Budapest felé a vonatok menetrend szerint indulnak, pótlóbuszra nem várnak, a pótlóbusszal érkezők a következő vonattal utazhatnak tovább.
  • A Nyíregyháza-Füzesabony közti személyvonatok helyett Görögszállás és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekednek

- tette közzé a Mávinform.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu