Vasúti fennakadás Borsodban – több járat sem közlekedik menetrend szerint!

Péntek délelőtt a felsővezeték-rendszer meghibásodása miatt a Szerencs - Nyíregyháza vonalon jelentően hosszabb eljutási időre kell számítani.

Hosszabb eljutásra számíthatnak azok, akik a Szerencs - Nyíregyháza vonalok szeretnének a délelőtti órákban vonattal közlekedni.

(A kép illusztráció)

Fotó: TAKACS JOCI

Forgalmi változások a vonatközlekedésben:

A Tokaj InterCityk helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekednek. Nyíregyházáról Debrecen-Budapest felé, illetve Szerencsről Miskolc-Budapest felé a vonatok menetrend szerint indulnak, pótlóbuszra nem várnak, a pótlóbusszal érkezők a következő vonattal utazhatnak tovább.

A Nyíregyháza-Füzesabony közti személyvonatok helyett Görögszállás és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekednek

- tette közzé a Mávinform.



