Helyi közélet
1 órája
Vasúti fennakadás Borsodban – több járat sem közlekedik menetrend szerint!
Péntek délelőtt a felsővezeték meghibásodása okozott fennakadást az érintett vonalon. A vonatok jelentős késéssel vagy egyáltalán nem közlekednek, a helyettesítő buszok vették át a szerepüket.
Péntek délelőtt a felsővezeték-rendszer meghibásodása miatt a Szerencs - Nyíregyháza vonalon jelentően hosszabb eljutási időre kell számítani.
Forgalmi változások a vonatközlekedésben:
- A Tokaj InterCityk helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekednek. Nyíregyházáról Debrecen-Budapest felé, illetve Szerencsről Miskolc-Budapest felé a vonatok menetrend szerint indulnak, pótlóbuszra nem várnak, a pótlóbusszal érkezők a következő vonattal utazhatnak tovább.
- A Nyíregyháza-Füzesabony közti személyvonatok helyett Görögszállás és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekednek
- tette közzé a Mávinform.
