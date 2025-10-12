Tűzeset lassítja a vonatközlekedést vasárnap reggel vármegyénkben

Nyíregyházánál végzett műszaki mentés és a felsővezeték helyreállítása miatt átmenetileg - várhatóan vasárnap 11-12 óráig - nem lehetséges a vonatközlekedés a Nyíregyháza-Szerencs- Miskolc vonalszakaszon, ezért pótlóbuszos utazásra és hosszabb eljutási időre kell számítani az erre közlekedő vonatok esetében.

Kigyulladt munkagép okozott galibát a vonatközlekedésben vármegyékben egészen vasárnap délelőttig

(A kép illusztráció)

Fotó: Takács József

Kigyulladt munkagép okozott zavart a vonatközlekedésben

A Nyíregyháza-Záhony szakaszon, valamint Nyíregyháza és Debrecen között nincsenek korlátozások, mindkét vágányt használhatják a vonatok.

Forgalmi változások:

Nyíregyháza és Nyírtelek között pótlóbuszok közlekednek a személyvonatok helyett.

között közlekednek a helyett. A Tokaj InterCityk helyett Nyíregyháza és Görögszállás vasútállomások között szállítják pótlóbuszok az utasokat.

A fentiektől eltérően közlekedő pótlóbuszok:

A Nyíregyházáról Tiszalökre 7:38-kor induló személyvonat (36437) helyett Nyíregyháza és Görögszállás között közlekedik pótlóbusz, amely megáll Nyírtelek vasútállomás bejárati útnál is.

A Tiszalökről Nyíregyházára 7:30-kor induló vonat (36422) Görögszállásig közlekedik, onnan a Görögszállásról 7:59-kor induló vonattal (5140) utazhatnak Nyírtelekig, ahonnan pótlóbusz szállítja az utasait Nyíregyházáig.

A Nyíregyházáról a Keleti pályaudvarra 5:24-kor induló Tokaj InterCity (IC 519) helyett pótlóbusz közlekedik Szerencsig. Onnan a 6:53-kor továbbinduló Zemplén InterCityvel (IC 507) utazhatnak Miskolcig, ahol át kell szállni a Tokaj IC szerelvényére.

A busz megállási helyei:

Nyíregyháza vasútállomás

Rakamaz vasútállomás

Tokaj vasútállomás

Szerencs vasútállomás



A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Nyíregyházáról Füzesabonyba 5:39-kor induló személyvonat (5139) helyett Miskolcig közlekedik pótlóbusz. Miskolcon át kell szállni a vonatra.

A busz megállási helyei:

Nyíregyháza, vasútállomás (VOLÁN, Helyi)

Nyírtelek, Füzesbokor, bejárati út (VOLÁN)

Nyírtelek, vasútállomás bejárati út (VOLÁN autóbuszforduló)

Görögszállás vasútállomás

Tiszanagyfalu, Virányos, autóbusz-váróterem (VOLÁN)

Rakamaz, vasútállomás (VOLÁN)

Tokaj, vasútállomás (VOLÁN)

Tarcal vasútállomás

Mezőzombor, vasútállomás (VOLÁN)

Szerencs, vasútállomás (VOLÁN)

Taktaszada, vasútállomás (VOLÁN)

Taktaharkány, vasútállomás (VOLÁN)

Tiszalúc, vasútállomás (VOLÁN)

Hernádnémeti-Bőcs vasútállomás (VOLÁN)

Miskolc-Tiszai pályaudvar

Nem érinti Felsőzsolcát a busz.