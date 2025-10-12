1 órája
Tűzeset lassítja a vonatközlekedést vasárnap reggel vármegyénkben
Kigyulladt munkagép miatt sérült a felsővezeték Nyíregyházánál éjszaka. Ez hatással van a borsodi vonatközlekedésre is vasárnap délelőttig.
Nyíregyházánál végzett műszaki mentés és a felsővezeték helyreállítása miatt átmenetileg - várhatóan vasárnap 11-12 óráig - nem lehetséges a vonatközlekedés a Nyíregyháza-Szerencs- Miskolc vonalszakaszon, ezért pótlóbuszos utazásra és hosszabb eljutási időre kell számítani az erre közlekedő vonatok esetében.
Kigyulladt munkagép okozott zavart a vonatközlekedésben
A Nyíregyháza-Záhony szakaszon, valamint Nyíregyháza és Debrecen között nincsenek korlátozások, mindkét vágányt használhatják a vonatok.
Forgalmi változások:
- Nyíregyháza és Nyírtelek között pótlóbuszok közlekednek a személyvonatok helyett.
- A Tokaj InterCityk helyett Nyíregyháza és Görögszállás vasútállomások között szállítják pótlóbuszok az utasokat.
A fentiektől eltérően közlekedő pótlóbuszok:
A Nyíregyházáról Tiszalökre 7:38-kor induló személyvonat (36437) helyett Nyíregyháza és Görögszállás között közlekedik pótlóbusz, amely megáll Nyírtelek vasútállomás bejárati útnál is.
- A Tiszalökről Nyíregyházára 7:30-kor induló vonat (36422) Görögszállásig közlekedik, onnan a Görögszállásról 7:59-kor induló vonattal (5140) utazhatnak Nyírtelekig, ahonnan pótlóbusz szállítja az utasait Nyíregyházáig.
- A Nyíregyházáról a Keleti pályaudvarra 5:24-kor induló Tokaj InterCity (IC 519) helyett pótlóbusz közlekedik Szerencsig. Onnan a 6:53-kor továbbinduló Zemplén InterCityvel (IC 507) utazhatnak Miskolcig, ahol át kell szállni a Tokaj IC szerelvényére.
A busz megállási helyei:
- Nyíregyháza vasútállomás
- Rakamaz vasútállomás
- Tokaj vasútállomás
- Szerencs vasútállomás
- A Nyíregyházáról Füzesabonyba 5:39-kor induló személyvonat (5139) helyett Miskolcig közlekedik pótlóbusz. Miskolcon át kell szállni a vonatra.
A busz megállási helyei:
- Nyíregyháza, vasútállomás (VOLÁN, Helyi)
- Nyírtelek, Füzesbokor, bejárati út (VOLÁN)
- Nyírtelek, vasútállomás bejárati út (VOLÁN autóbuszforduló)
- Görögszállás vasútállomás
- Tiszanagyfalu, Virányos, autóbusz-váróterem (VOLÁN)
- Rakamaz, vasútállomás (VOLÁN)
- Tokaj, vasútállomás (VOLÁN)
- Tarcal vasútállomás
- Mezőzombor, vasútállomás (VOLÁN)
- Szerencs, vasútállomás (VOLÁN)
- Taktaszada, vasútállomás (VOLÁN)
- Taktaharkány, vasútállomás (VOLÁN)
- Tiszalúc, vasútállomás (VOLÁN)
- Hernádnémeti-Bőcs vasútállomás (VOLÁN)
- Miskolc-Tiszai pályaudvar
Nem érinti Felsőzsolcát a busz.
Nyíregyházánál egy munkagép kigyulladt éjszakai vágányszabályozás során. Mintegy 600 méteren megsérült a felsővezeték, ezért a helyreállításáig az érintett szakaszon szünetel a vonatforgalom.
- tette közzé a MÁVINFORM.
