Helyi közélet

2 órája

Tűzeset lassítja a vonatközlekedést vasárnap reggel vármegyénkben

Címkék#vonatközlekedés#munkagép#mávinform#pótlóbusz

Kigyulladt munkagép miatt sérült a felsővezeték Nyíregyházánál éjszaka. Ez hatással van a borsodi vonatközlekedésre is vasárnap délelőttig.

Nyíregyházánál végzett műszaki mentés és a felsővezeték helyreállítása miatt átmenetileg - várhatóan vasárnap 11-12 óráig - nem lehetséges a vonatközlekedés a Nyíregyháza-Szerencs- Miskolc vonalszakaszon, ezért pótlóbuszos utazásra és hosszabb eljutási időre kell számítani az erre közlekedő vonatok esetében.

Kigyulladt munkagép okozott galibát a vonatközlekedésben
Kigyulladt munkagép okozott galibát a vonatközlekedésben vármegyékben egészen vasárnap délelőttig 
(A kép illusztráció)
Fotó: Takács József

Kigyulladt munkagép okozott zavart a vonatközlekedésben

A Nyíregyháza-Záhony szakaszon, valamint Nyíregyháza és Debrecen között nincsenek korlátozások, mindkét vágányt használhatják a vonatok.

Forgalmi változások:

  • Nyíregyháza és Nyírtelek között pótlóbuszok közlekednek a személyvonatok helyett.
  • A Tokaj InterCityk helyett Nyíregyháza és Görögszállás vasútállomások között szállítják pótlóbuszok az utasokat.

 

A fentiektől eltérően közlekedő pótlóbuszok:

A Nyíregyházáról Tiszalökre 7:38-kor induló személyvonat (36437) helyett Nyíregyháza és Görögszállás között közlekedik pótlóbusz, amely megáll Nyírtelek vasútállomás bejárati útnál is.

  • A Tiszalökről Nyíregyházára 7:30-kor induló vonat (36422) Görögszállásig közlekedik, onnan a Görögszállásról 7:59-kor induló vonattal (5140) utazhatnak Nyírtelekig, ahonnan pótlóbusz szállítja az  utasait Nyíregyházáig.

 

  • A Nyíregyházáról a Keleti pályaudvarra 5:24-kor induló Tokaj InterCity (IC 519) helyett pótlóbusz közlekedik Szerencsig. Onnan a 6:53-kor továbbinduló Zemplén InterCityvel (IC 507) utazhatnak Miskolcig, ahol át kell szállni a Tokaj IC szerelvényére.

 A busz megállási helyei:

  • Nyíregyháza vasútállomás
  • Rakamaz vasútállomás
  • Tokaj vasútállomás
  • Szerencs vasútállomás


  • A Nyíregyházáról Füzesabonyba 5:39-kor induló személyvonat (5139) helyett Miskolcig közlekedik pótlóbusz. Miskolcon át kell szállni a vonatra.

A busz megállási helyei:

  • Nyíregyháza, vasútállomás (VOLÁN, Helyi)
  • Nyírtelek, Füzesbokor, bejárati út (VOLÁN)
  • Nyírtelek, vasútállomás bejárati út (VOLÁN autóbuszforduló)
  • Görögszállás vasútállomás
  • Tiszanagyfalu, Virányos, autóbusz-váróterem (VOLÁN)
  • Rakamaz, vasútállomás (VOLÁN)
  • Tokaj, vasútállomás (VOLÁN)
  • Tarcal vasútállomás
  • Mezőzombor, vasútállomás (VOLÁN)
  • Szerencs, vasútállomás (VOLÁN)
  • Taktaszada, vasútállomás (VOLÁN)
  • Taktaharkány, vasútállomás (VOLÁN)
  • Tiszalúc, vasútállomás (VOLÁN)
  • Hernádnémeti-Bőcs vasútállomás (VOLÁN)
  • Miskolc-Tiszai pályaudvar

Nem érinti Felsőzsolcát a busz.

 

Nyíregyházánál egy munkagép kigyulladt éjszakai vágányszabályozás során. Mintegy 600 méteren megsérült a felsővezeték, ezért a helyreállításáig az érintett szakaszon szünetel a vonatforgalom. 

- tette közzé a MÁVINFORM.

 

