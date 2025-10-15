október 15., szerda

Helyi közélet

58 perce

Baleset bénítja meg az esti vonatforgalmat a miskolci fővonalon– utasokat kellett átszállítani!

Címkék#Miskolc#útvonal#baleset#mávinform

Forgalmi fennakadás alakult ki az esti órákban. A vonatközlekedés részben szünetel, az utasoknak késésekre kell számítani.

Baleseti helyszínelés miatt a Budapest–Gödöllő–Hatvan–Miskolc fővonal elővárosi és távolsági forgalmában hosszabb eljutási időre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő járatokra is kell számítani az esti órákban, mert Rákos és Rákosliget között csak egy vágányon, korlátozással közlekedhetnek a vonatok.

Baleset miatt forgalmi változásokra kell számítani a vonatközlekedésben
Baleset miatt forgalmi változásokra kell számítani a vonatközlekedésben (A kép illusztráció)
Fotó: MW

Forgalmi változások a vonatközlekedésben:

  • a gödöllői S80-as vonatok nem közlekednek
  • a gyöngyösi IR85-ös Mátra és az egri IR 87-es Agria InterRégiók a Keleti pályaudvar és Gödöllő között mindenhol megállnak

A Keleti pályaudvarról 18:05-kor Gödöllőre indult S80-as vonat (3118) a Jászberényi úti felüljáró közelében, a Keresztúri utat a Jászberényi úttal összekötő átjáróban egy személygépkocsival ütközött. A balesetben érintett vonat utasait egy következő vonatra szállítják át 

- tette közzé a MÁVINFORM.

 

