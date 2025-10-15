Baleset bénítja meg az esti vonatforgalmat a miskolci fővonalon– utasokat kellett átszállítani!

Baleseti helyszínelés miatt a Budapest–Gödöllő–Hatvan–Miskolc fővonal elővárosi és távolsági forgalmában hosszabb eljutási időre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő járatokra is kell számítani az esti órákban, mert Rákos és Rákosliget között csak egy vágányon, korlátozással közlekedhetnek a vonatok.

Baleset miatt forgalmi változásokra kell számítani a vonatközlekedésben (A kép illusztráció)

Fotó: MW

Forgalmi változások a vonatközlekedésben:

a gödöllői S80-as vonatok nem közlekednek

a gyöngyösi IR85-ös Mátra és az egri IR 87-es Agria InterRégiók a Keleti pályaudvar és Gödöllő között mindenhol megállnak

A Keleti pályaudvarról 18:05-kor Gödöllőre indult S80-as vonat (3118) a Jászberényi úti felüljáró közelében, a Keresztúri utat a Jászberényi úttal összekötő átjáróban egy személygépkocsival ütközött. A balesetben érintett vonat utasait egy következő vonatra szállítják át

- tette közzé a MÁVINFORM.