Eddig nem látott felvételek a borzalmas szlovákiai vonatbalesetről - képek, videó

Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás közelében, néhány kilométerre a magyar határtól; a szerencsétlenségnek több mint 90 sérültje van, közülük hétnek az állapota válságos - jelentette a TASR hírügynökség Kamil Sasko egészségügyi miniszter bejelentésére és más hatósági közlésekre hivatkozva. A boon.hu első között adott hírt a vonatbaleset részleteiről.

A látvány borzalmas. Így nézett ki testközelből a szlovákai vonatbaleset

Fotó: Vajda János

A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy alagút előtt, egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül - közölte a szlovák vasúti társaság (ZSSK), hozzátéve: a szerencsétlenség oka bizonytalan. Az összeütközés után az egyik szerelvény a vágányokon maradt, a másik kisiklott.