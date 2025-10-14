október 14., kedd

Helén névnap

+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Eddig nem látott felvételek a borzalmas szlovákiai vonatbalesetről - képek, videó

Címkék#boon video#Kelet-Szlovákiában#gyorsvonat#vonatbaleset#belügyminiszter#határ

Hétfőn délelőtt összeütközött két gyorsvonat Kelet-Szlovákiában, a magyar határ közelében. A vonatbaleset sok tucatnyi sérültet eredményezett. A boon.hu stábja a helyszínen járt.

Boon.hu
Eddig nem látott felvételek a borzalmas szlovákiai vonatbalesetről - képek, videó

A szlovákai vonatbalesetnél jártunk

Fotó: Vajda János

Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás közelében, néhány kilométerre a magyar határtól; a szerencsétlenségnek több mint 90 sérültje van, közülük hétnek az állapota válságos - jelentette a TASR hírügynökség Kamil Sasko egészségügyi miniszter bejelentésére és más hatósági közlésekre hivatkozva. A boon.hu első között adott hírt a vonatbaleset részleteiről. 

Borzalmas volt a szlovákiai vonatbaleset
A látvány borzalmas. Így nézett ki testközelből a szlovákai vonatbaleset
Fotó: Vajda János

A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy alagút előtt, egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül - közölte a szlovák vasúti társaság (ZSSK), hozzátéve: a szerencsétlenség oka bizonytalan. Az összeütközés után az egyik szerelvény a vágányokon maradt, a másik kisiklott. 

A szlovák határnál történt vonatbaleset helyszínén jártunk 10.13.

Fotók: Vajda János

A mentőszolgálat diszpécserközpontjának közlése szerint a központi mentőszolgálat hat egysége, valamint három mentőhelikopter is kiszállt a helyszínre. 

Emberi mulasztás eredménye lehet a vonatbaleset

Matús Sutaj Estok belügyminiszter sajtótájékoztatót tartott az ügyben, amelyen elmondta: a sérülések túlnyomó többsége könnyebb, három ember állapota pedig egyelőre nem ismert pontosan, mert az ütközés következtében beszorultak egy kocsirészbe.
A belügyminiszter szerint - bár ez egyelőre nem biztos - a baleset nem rendszerhiba következménye, azt valószínűleg emberi hanyagság okozta. 

Az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem vette figyelembe a jelzéseket. 

Kamil Sasko egészségügyi miniszter a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján pontosította a balesetben sérültek számát. Elmondta: a mentősök a helyszínen 91 személyt részesítettek ellátásban. Közülük 7 személy sérülése súlyos, állapotuk válságos, további 14 személy sérülései közepesen súlyosnak minősülnek, 70 személy sérülése pedig könnyűnek számít.

Megdöbbentő képek a szlovák vonatbalesetről 10.13.

Fotók: Vajda János

A boon.hu stábja azonnal a helyszínre sietett és eddig nem látott felvételeket közölt a borzalmas szlovákai vonatbalestről. 

Eddig nem látott képek a szlovák vonatbalesetről

Fotók: Vajda János

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu