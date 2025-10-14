1 órája
Eddig nem látott felvételek a borzalmas szlovákiai vonatbalesetről - képek, videó
Hétfőn délelőtt összeütközött két gyorsvonat Kelet-Szlovákiában, a magyar határ közelében. A vonatbaleset sok tucatnyi sérültet eredményezett. A boon.hu stábja a helyszínen járt.
A szlovákai vonatbalesetnél jártunk
Fotó: Vajda János
Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás közelében, néhány kilométerre a magyar határtól; a szerencsétlenségnek több mint 90 sérültje van, közülük hétnek az állapota válságos - jelentette a TASR hírügynökség Kamil Sasko egészségügyi miniszter bejelentésére és más hatósági közlésekre hivatkozva. A boon.hu első között adott hírt a vonatbaleset részleteiről.
A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy alagút előtt, egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül - közölte a szlovák vasúti társaság (ZSSK), hozzátéve: a szerencsétlenség oka bizonytalan. Az összeütközés után az egyik szerelvény a vágányokon maradt, a másik kisiklott.
A szlovák határnál történt vonatbaleset helyszínén jártunk 10.13.Fotók: Vajda János
A mentőszolgálat diszpécserközpontjának közlése szerint a központi mentőszolgálat hat egysége, valamint három mentőhelikopter is kiszállt a helyszínre.
Brutális vasúti baleset a szlovák határnál: összeütközött két személyszállító vonat, rengeteg ember megsérült - helyszíni képekkel
Frontálisan ütközött két szerelvény, a roncsok látványa vérfagyasztó - helyszíni fotókkal, videókkal
Halál a síneken – ezek voltak a magyar történelem legnagyobb vonatkatasztrófái
Emberi mulasztás eredménye lehet a vonatbaleset
Matús Sutaj Estok belügyminiszter sajtótájékoztatót tartott az ügyben, amelyen elmondta: a sérülések túlnyomó többsége könnyebb, három ember állapota pedig egyelőre nem ismert pontosan, mert az ütközés következtében beszorultak egy kocsirészbe.
A belügyminiszter szerint - bár ez egyelőre nem biztos - a baleset nem rendszerhiba következménye, azt valószínűleg emberi hanyagság okozta.
Az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem vette figyelembe a jelzéseket.
Kamil Sasko egészségügyi miniszter a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján pontosította a balesetben sérültek számát. Elmondta: a mentősök a helyszínen 91 személyt részesítettek ellátásban. Közülük 7 személy sérülése súlyos, állapotuk válságos, további 14 személy sérülései közepesen súlyosnak minősülnek, 70 személy sérülése pedig könnyűnek számít.
Megdöbbentő képek a szlovák vonatbalesetről 10.13.Fotók: Vajda János
A boon.hu stábja azonnal a helyszínre sietett és eddig nem látott felvételeket közölt a borzalmas szlovákai vonatbalestről.
Eddig nem látott képek a szlovák vonatbalesetrőlFotók: Vajda János
boon.hu video
- Frontálisan ütközött két szerelvény, a roncsok látványa vérfagyasztó - helyszíni fotókkal, videókkal
- Az egyik borsodi csapat vette el a másik borsodi veretlenségét - fotók, videó!
- A Tokaj-Hegyaljai Piacon akár rémüldözni is lehetett: pók, vigyorgó tök és méregerős paprika várt a nézelődőkre - fotók, videó
- A Piros, a Kék, a Kerengő vagy esetleg a Nagyszínpad? Mindenhol nagyot szólt a szombati buli a Miskolci Egyetemen - fotók, videó!
- Francia bundáskenyér recept Rácz Jenőtől – Sáfrányos, ananászos különlegesség reggelire?