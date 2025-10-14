1 órája
Megjöttek a pontos számok! - Egy várandós anya és egy vietnami nő is a sérültek között van - képek, videó
Hétfőn ütközött össze frontálisan két szerelvény a határtól nem messze. A vonatbaleset sérültjeit már kórházban ápolják.
Ahogyan arról már beszámoltunk, hétfőn délelőtt frontálisan ütközött össze két szerelvény a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov not turnou) közelében nem messze a magyar határtól. A vonatbaleset körülményei és a sérültek pontos száma is tisztázatlan volt, most viszont a Louis Pasteur Egyetemi Kórház főorvosa Rastilav Burda közölte a pontosa adatokat.
A vonatbalesetben sérültekről
Ahogyan az a szlovák parameter.sk oldalon is olvasható, Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter közölte, hogy a baleset után összesen 91 személy állapotát mérték fel.
Hét sérült állapota válságos vagy súlyos, 14-en közepesen súlyos, 48-an pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Köztük egy vietnami nő is volt, akinek az állapotát már stabilizálták. Egy várandós nő is megsérült, aki nőgyógyászati vizsgálatokon is átesett, de egészen fiataloknak és időseknek is esett bajuk az ütközés következtében.
Rastilav Burda, a klinika főorvosa hangsúlyozta:
A jó hír, hogy mindenki túlélte a balesetet, mi pedig mindent megtettünk, hogy stabilizáljuk az állapotukat.
Ľuboslav Beňa, a kassai kórház igazgatója pedig elmondta, minden szükséges intézkedést megtettek:
Szeretnénk megnyugtatni mindenkit, hogy a lehető legjobb tudásunk szerint gondoskodunk a sérültekről ebben a súlyos helyzetben
– mondta.
Petra Klimešová, a mentőszolgálat műveleti központjának szóvivője közölte, hogy a 155-ös segélyhívó operátorai koordinálták a mentőket.
Hat mentőautó, három mentőhelikopter és két tűzoltóautó vonult ki a baleset helyszínére
– mondta. 69 embert szállítottak a kassai, a rozsnyói és az eperjesi kórházba.
