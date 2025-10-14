október 14., kedd

Helén névnap

13°
+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Megjöttek a pontos számok! - Egy várandós anya és egy vietnami nő is a sérültek között van - képek, videó

Címkék#boon video#Szádalmás#Louis Pasteur Egyetemi Kórház#miniszter#vonatbaleset#határ

Hétfőn ütközött össze frontálisan két szerelvény a határtól nem messze. A vonatbaleset sérültjeit már kórházban ápolják.

Boon.hu

Ahogyan arról már beszámoltunk, hétfőn délelőtt frontálisan ütközött össze két szerelvény a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov not turnou) közelében nem messze a magyar határtól. A vonatbaleset körülményei és a sérültek pontos száma is tisztázatlan volt, most viszont a Louis Pasteur Egyetemi Kórház főorvosa Rastilav Burda közölte a pontosa adatokat.

Szörnyű vonatbaleset a határtól nem messze
Szörnyű vonatbaleset a határtól nem messze
Fotó: Vajda János

A vonatbalesetről készült helyszíni riportunkban a helyiekkel és a polgármesterrel is beszélgettünk, ezt az alábbi linkre kattintva olvashatja:

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A vonatbalesetben sérültekről

Ahogyan az a szlovák parameter.sk oldalon is olvasható, Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter közölte, hogy a baleset után összesen 91 személy állapotát mérték fel.

Hét sérült állapota válságos vagy súlyos, 14-en közepesen súlyos, 48-an pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Köztük egy vietnami nő is volt, akinek az állapotát már stabilizálták. Egy várandós nő is megsérült, aki nőgyógyászati vizsgálatokon is átesett, de egészen fiataloknak és időseknek is esett bajuk az ütközés következtében. 

Képeink a borzalmas balesetről: 

Megdöbbentő képek a szlovák vonatbalesetről 10.13.

Fotók: Vajda János

A szlovák határnál történt vonatbaleset helyszínén jártunk 10.13.

Fotók: Vajda János

Eddig nem látott képek a szlovák vonatbalesetről

Fotók: Vajda János

Rastilav Burda, a klinika főorvosa hangsúlyozta:

A jó hír, hogy mindenki túlélte a balesetet, mi pedig mindent megtettünk, hogy stabilizáljuk az állapotukat.

Ľuboslav Beňa, a kassai kórház igazgatója pedig elmondta, minden szükséges intézkedést megtettek: 

Szeretnénk megnyugtatni mindenkit, hogy a lehető legjobb tudásunk szerint gondoskodunk a sérültekről ebben a súlyos helyzetben

 – mondta.

Petra Klimešová, a mentőszolgálat műveleti központjának szóvivője közölte, hogy a 155-ös segélyhívó operátorai koordinálták a mentőket. 

Hat mentőautó, három mentőhelikopter és két tűzoltóautó vonult ki a baleset helyszínére

 – mondta. 69 embert szállítottak a kassai, a rozsnyói és az eperjesi kórházba. 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu