Megjöttek a pontos számok! - Egy várandós anya és egy vietnami nő is a sérültek között van - képek, videó

Ahogyan arról már beszámoltunk, hétfőn délelőtt frontálisan ütközött össze két szerelvény a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov not turnou) közelében nem messze a magyar határtól. A vonatbaleset körülményei és a sérültek pontos száma is tisztázatlan volt, most viszont a Louis Pasteur Egyetemi Kórház főorvosa Rastilav Burda közölte a pontosa adatokat.

Szörnyű vonatbaleset a határtól nem messze

Fotó: Vajda János

