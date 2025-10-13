Frontálisan ütközött két szerelvény, a roncsok látványa vérfagyasztó - helyszíni fotókkal, videókkal

Slavomír Zubriczky polgármester azt is elárulta, hogy kevés olyan hely van Szlovákiában, ahol a két vasút egy pályára szűkül (ez itt pont egy ilyen). Ezeknél rendkívül óvatosnak kell lenni ahhoz mindenkinek, hogy az egyik vonat megvárja a másikat és ne történjen hasonló eset.

Ezért is vizsgálják még a pontos körülményeket, emberi mulasztás történhetett, vagy műszaki probléma okozhatta-e a katasztrófát.

Nincs magyar sérültje a balesetnek

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett a szlovák kollégájával, Juraj Blanárral, amelynek során kifejezte Magyarország együttérzését a rozsnyói vonatbaleset kapcsán, és felajánlotta a Magyar Országos Mentőszolgálat segítségét. A szlovák hatóságok közlése szerint a jelenlegi információk alapján nincs magyar érintettje a vonatbalesetnek, és a konzuli szolgálathoz sem érkezett segítségkérés az ügyben. A baleset helyszínén tartózkodik az ügyben eljáró magyar konzul, aki folyamatosan nyomon követi az eseményeket, kapcsolatban van az illetékes szlovák hatóságokkal, és szükség esetén kész minden segítséget megadni a magyar állampolgárok részére.