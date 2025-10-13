41 perce
Frontálisan ütközött két szerelvény, a roncsok látványa vérfagyasztó - helyszíni fotókkal, videókkal
Szomorú vége lett az utazásnak közel száz ember számára. Helyszíni riportunkban mutatjuk a szlovákiai vonatbaleset körülményeit és hogy mit tudtunk meg a helyiektől.
Súlyos vonatbaleset a magyar határtól nem messze
Fotó: Vajda János
Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, október 13-án, hétfőn délelőtt vonatbaleset történt a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad turnou) közelében nem messze a magyar határtól. A két szerelvény frontálisan ütközött egymással, melynek következtében rengetegen megsérültek, köztük többen súlyosan. Stábunkkal elutaztunk a helyszínre, hogy beszélhessünk a helyiekkel, és hogy minél több információval szolgálhassunk olvasóink számára.
Brutális vasúti baleset a szlovák határnál: összeütközött két személyszállító vonat, rengeteg ember megsérült - helyszíni képekkel
A vonatbaleset körülményei
A helyszínt a baleset miatt feltorlódott óriási kocsisorok miatt rendkívül nehéz volt megközelíteni, mert a forgalmi dugók egészen a környező településekig nyúltak. Jelöletlen utakon haladva tudtunk csak eljutni egészen a roncsokig.
Már az oda úton is kértünk némi útbaigazítást és akivel csak beszéltünk, mindenki tudott az esetről és szörnyülködve gondolt rá.
A szlovák határnál történt vonatbaleset helyszínén jártunk 10.13.Fotók: Vajda János
Érkezésükkor már a helyi sajtó munkatársai is jelen voltak, akiktől sikerült megtudni, hogy - habár a pontos körülményeket még vizsgálják - információik szerint a baleset úgy keletkezett, hogy egy alagútba érve az egyik vonat nem adta meg az elsőbbséget a másiknak, így frontálisan összeütköztek. Arról is beszámoltak, ők 7 kritikus állapotban lévő sérültről tudnak és 14 súlyosabban sérültről, akiket mentőhelikopterrel (5 személyt) és busszal szállítottak kórházba.
Megdöbbentő képek a szlovák vonatbalesetről 10.13.Fotók: Vajda János
Megszólalt a polgármester is
Sikerült beszélnünk Slavomír Zubriczky-val, Szádalmás polgármesterével is, aki a következőket mondta:
Szörnyű reggelre ébredtünk ma. A délelőtt folyamán a hivatásos tűzoltók arról értesítettek, hogy baleset történt itt Szádalmás területén, ahol két vonat ütközött össze az alagút előtt. A baleset helyszíne egyébként egy gyönyörű hely, amit emiatt látogatnak is az emberek.
- mesélte.
Miután kiérkeztünk a helyszínre, a hatóságokkal egyeztetve előkészítettük a Kultúrházat, hogy befogadhassuk oda a sérülteket, de végül egyből kórházba szállították őket. Ami fontos, hogy egy nagyon komoly balesetről van szó, viszont szerencsére haláleset nem történt és bízunk benne, hogy a sérültek gyorsan helyre fognak jönni
- tette hozzá.
Slavomír Zubriczky polgármester azt is elárulta, hogy kevés olyan hely van Szlovákiában, ahol a két vasút egy pályára szűkül (ez itt pont egy ilyen). Ezeknél rendkívül óvatosnak kell lenni ahhoz mindenkinek, hogy az egyik vonat megvárja a másikat és ne történjen hasonló eset.
Ezért is vizsgálják még a pontos körülményeket, emberi mulasztás történhetett, vagy műszaki probléma okozhatta-e a katasztrófát.
Nincs magyar sérültje a balesetnek
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett a szlovák kollégájával, Juraj Blanárral, amelynek során kifejezte Magyarország együttérzését a rozsnyói vonatbaleset kapcsán, és felajánlotta a Magyar Országos Mentőszolgálat segítségét. A szlovák hatóságok közlése szerint a jelenlegi információk alapján nincs magyar érintettje a vonatbalesetnek, és a konzuli szolgálathoz sem érkezett segítségkérés az ügyben. A baleset helyszínén tartózkodik az ügyben eljáró magyar konzul, aki folyamatosan nyomon követi az eseményeket, kapcsolatban van az illetékes szlovák hatóságokkal, és szükség esetén kész minden segítséget megadni a magyar állampolgárok részére.
