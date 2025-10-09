október 9., csütörtök

4 órája

A vonat nem indul Szendrőből csütörtök reggel!

Aki csütörtök reggel vonattal indulna Szendrőből, az készüljön fel másik közlekedési eszközre!

Másik közlekedési eszköz szállítja az utasokat Szendrőből Miskolcra

Forrás: MW

Fotó: MW

Szendrő és Miskolc közt pótlóbusz egy csütörtök reggeli vonat helyett. - olvasható a Mávcsoport hivatalos oldalán. Csütörtök reggel a Szendrőről 6:17-kor Miskolcra induló személyvonat (35469) helyett pótlóbusz közlekedik.

A pótlóbusz megállási helyei:

  • Szendrő, vasútállomás (VOLÁN)
  • Szendrő, Büdöskútpuszta (VOLÁN)        
  • Szendrőlád, vasúti megállóhely bejárati út (VOLÁN)       
  • Edelény, vasútállomás (VOLÁN)
  • Edelény-Alsó, vasúti megállóhely bejárati út (VOLÁN)   
  • Borsodszirák, kultúrház (VOLÁN)            
  • Boldva, vasúti megállóhely bejárati út (VOLÁN)
  • Boldva, templom (VOLÁN)         
  • Sajóecseg vasútállomás
  • Sajókeresztúr, posta (VOLÁN)   
  • Szirmabesenyő, vasúti megállóhely (VOLÁN)     
  • Gömöri pályaudvar (MVK)         
  • Miskolc, Tiszai pályaudvar (VOLÁN)     

