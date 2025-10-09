Közlekedés
4 órája
A vonat nem indul Szendrőből csütörtök reggel!
Aki csütörtök reggel vonattal indulna Szendrőből, az készüljön fel másik közlekedési eszközre!
Másik közlekedési eszköz szállítja az utasokat Szendrőből Miskolcra
Forrás: MW
Fotó: MW
Szendrő és Miskolc közt pótlóbusz egy csütörtök reggeli vonat helyett. - olvasható a Mávcsoport hivatalos oldalán. Csütörtök reggel a Szendrőről 6:17-kor Miskolcra induló személyvonat (35469) helyett pótlóbusz közlekedik.
A pótlóbusz megállási helyei:
- Szendrő, vasútállomás (VOLÁN)
- Szendrő, Büdöskútpuszta (VOLÁN)
- Szendrőlád, vasúti megállóhely bejárati út (VOLÁN)
- Edelény, vasútállomás (VOLÁN)
- Edelény-Alsó, vasúti megállóhely bejárati út (VOLÁN)
- Borsodszirák, kultúrház (VOLÁN)
- Boldva, vasúti megállóhely bejárati út (VOLÁN)
- Boldva, templom (VOLÁN)
- Sajóecseg vasútállomás
- Sajókeresztúr, posta (VOLÁN)
- Szirmabesenyő, vasúti megállóhely (VOLÁN)
- Gömöri pályaudvar (MVK)
- Miskolc, Tiszai pályaudvar (VOLÁN)
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Meglepő lista!
16 órája
Ez az 5 borsodi település maga a kánaán, a tutiba születtél, ha itt laksz – állítja az AI, de igaza van?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre