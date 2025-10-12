További változások léptek életbe a vonatközlekedésben az éjszakai tűzeset miatt

Ahogy korábban megírtuk, éjszaka kigyulladt egy munkagép Nyíregyházánál, ami miatt sérült a felsővezeték mintegy 600 méteren, melynek helyreállításán dolgozik a MÁV-Csoport. A munkagép nem a MÁV-csoport, hanem külső vállalkozó járműve volt. A kiadott közlemény szerint a délutáni járatok közül is érint több vonatot a történtek.

A felsővezeték sérülés miatt még délután is változások várhatóak a vonatközlekedésben

Fotó: TAKACS JOCI

Így próbálják csökkenteni a vonatok késési idejét

A Miskolcról a Keleti pályaudvarra menetrend szerint 10:35-kor továbbinduló Tokaj InterCity (IC 650) menetideje jelentősen nőtt a Nyíregyházánál zajló helyreállítási munkák következtében.

Csak Hatvanig közlekedik a forduló vonat késésének csökkentése érdekében.

közlekedik a forduló vonat késésének csökkentése érdekében. Onnan az utasai a 13:07-kor továbbinduló Hernád InterCityvel (IC 185) utazhatnak a Keleti pályaudvarig.

A Keleti pályaudvarról 13:25-kor – Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza érintésével – a Nyugati pályaudvarra induló Tokaj InterCity (IC 566) szerelvénye helyett motorvonat közlekedik Hatvanig, ahol át kell szállni az IC-kocsikba - tette közzé a MÁVINFORM.



