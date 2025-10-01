Nincs víz ezekben a miskolci utcákban! Ez az oka

A Szabadság, a Tamási Áron, az Illyés Gyula, a Móricz Zsigmond, az Endresz György és a Kárpáti utcák érintettek a korlátozásban – tette közzé a tájékoztatást Hollósy András, Miskolc alpolgármestere Facebook oldalán. A lakók a karbantartási időszak alatt nem számíthatnak vezetékes vízre, ezért az önkormányzat azt javasolja, hogy mindenki gondoskodjon a szükséges mennyiségű víz előzetes betárolásáról. És hogy mi az oka a vízszolgáltatás szünetelésének?

Karbantartás miatt szünetel a vízszolgáltatás több miskolci utcában

Forrás: Facebook/Hollósy András

Ezért szünetel a vízszolgáltatás

Miskolc vízhálózata már elöregedett, ezért folyamatosan karbantartásra szorul, hogy megelőzzenek olyan eseteket, mint ami a közelmúltban történt a Szentpéteri kapuban.