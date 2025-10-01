október 1., szerda

Helyi közélet

12 perce

Nincs víz ezekben a miskolci utcákban! Ez az oka

Címkék#miskolci#Hollósy András#vízhálózat

Október 1-jén, szerda reggel 8 és délután 17 óra között nem lesz víz több miskolci utcában. A vízszolgáltatás Miskolc ezen területein a munkálatok ideje alatt teljesen szünetelni fog.

Boon.hu

A Szabadság, a Tamási Áron, az Illyés Gyula, a Móricz Zsigmond, az Endresz György és a Kárpáti utcák érintettek a korlátozásban – tette közzé a tájékoztatást Hollósy András, Miskolc alpolgármestere Facebook oldalán. A lakók a karbantartási időszak alatt nem számíthatnak vezetékes vízre, ezért az önkormányzat azt javasolja, hogy mindenki gondoskodjon a szükséges mennyiségű víz előzetes betárolásáról. És hogy mi az oka a vízszolgáltatás szünetelésének?

vízszolgáltatás, miskolc
Karbantartás miatt szünetel a vízszolgáltatás több miskolci utcában
Forrás: Facebook/Hollósy András

Ezért szünetel a vízszolgáltatás

Miskolc vízhálózata már elöregedett, ezért folyamatosan karbantartásra szorul, hogy megelőzzenek olyan eseteket, mint ami a közelmúltban történt a Szentpéteri kapuban

A városvezetés kéri az érintett lakosság türelmét és megértését, hozzátéve, hogy a hiba elhárítása után a szolgáltatás azonnal helyreáll.

