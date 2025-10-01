2 órája
Nincs víz ezekben a miskolci utcákban! Ez az oka
Október 1-jén, szerda reggel 8 és délután 17 óra között nem lesz víz több miskolci utcában. A vízszolgáltatás Miskolc ezen területein a munkálatok ideje alatt teljesen szünetelni fog.
A Szabadság, a Tamási Áron, az Illyés Gyula, a Móricz Zsigmond, az Endresz György és a Kárpáti utcák érintettek a korlátozásban – tette közzé a tájékoztatást Hollósy András, Miskolc alpolgármestere Facebook oldalán. A lakók a karbantartási időszak alatt nem számíthatnak vezetékes vízre, ezért az önkormányzat azt javasolja, hogy mindenki gondoskodjon a szükséges mennyiségű víz előzetes betárolásáról. És hogy mi az oka a vízszolgáltatás szünetelésének?
Ezért szünetel a vízszolgáltatás
Miskolc vízhálózata már elöregedett, ezért folyamatosan karbantartásra szorul, hogy megelőzzenek olyan eseteket, mint ami a közelmúltban történt a Szentpéteri kapuban.
Csőtörés miatt úszott a Szentpéteri kapu, mutatjuk, mi a helyzet most (fotókkal)
A városvezetés kéri az érintett lakosság türelmét és megértését, hozzátéve, hogy a hiba elhárítása után a szolgáltatás azonnal helyreáll.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Kétszáz nyugdíjas perdült táncra Miskolcon, még az alpolgármester is beszállt! - fotókkal, videóval
Rendőri forgalomirányítás lesz szerda reggel Miskolc egyes részein