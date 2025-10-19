október 19., vasárnap

Csak óvatosan!

1 órája

Figyelem! A pénztárcánk bánja, ha ezt nem tesszük meg időben!

A lakásunkban található vízóra fontos mérőeszköz: segítségével a szolgáltató pontosan meg tudja határozni, mennyi vizet fogyasztottunk. A lejárt vízóra azonban időszakosan cserére szorul.

A lejárt vízóra időszakosan cserére szorul.

Forrás: MW

A lejárt  vízóra problémát jelenthet, ha nem vesszük időben észre, hogy cserére szorul.

vízóra
Nem érdemes halogatni a vízóra cseréjét 
Forrás: MW

A vízóra minden esetben a felhasználó tulajdona, így annak cseréjéről a tulajdonosnak kell gondoskodnia. Ezt ajánlott minél hamarabb elintézni, ugyanis az év második felében rendszerint sokkal többen kérnek időpontot a munka elvégzésére, így ha nem lépünk időben, akkor könnyen kicsúszhatunk a határidőből. A Mivíz Kft. tájékoztatása szerint Miskolcon 2025-ben 16 ezer mellékvízmérő hitelessége jár le, ennyit kell a felhasználóknak kicseréltetniük.

A vízóra esetében is fontos a hitelesség

A vízóra egy mérőeszköz, amelyet a hatályos szabályozás szerint időszakosan hitelesíteni vagy cserélni kell. A hitelesség azt garantálja, hogy az óra pontosan mér. Ha a vízóra lejár, vagyis a hitelesítése érvényét veszti, akkor:

  • a mérés nem minősül hivatalosnak,
  • a szolgáltató nem fogadja el az óra állását, és nem garantálható a pontos elszámolás,
  • felszólítást kaphatunk a csere elvégzésére, és a fogyasztás díját becsült értékek alapján állapítják meg, ami gyakran magasabb kiadást eredményez.

Mikor jár le a hitelesség?

Az 58/2013. (II.27.) Korm.rendelet 64. § (4) bekezdése szerint a felhasználó és az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő hitelesítéséről, cseréjéről saját költségén köteles gondoskodni. Ezzel a feladattal a felhasználó a víziközmű-szolgáltatót is megbízhatja. Fontos hangsúlyozni, hogy a rendelet értelmében a mellékvízmérők cseréje megfelelően dokumentálva bármely szakember által elvégezhető, azonban a plombálást (műszaki átvételt) ebben az esetben is a szolgáltatótól kell megrendelnie a fogyasztónak.

Mi történik, ha nem cserélem le időben?

Sokan halogatják a vízóra cseréjét, pedig ezzel nemcsak a pontos számlázás kerül veszélybe, hanem kellemetlenségeket is okozhat. Ha a vízóra hitelessége lejárt, a szolgáltató nem fogadja el az óra állását, és a fogyasztást becsléssel határozza meg. Ez sok esetben magasabb vízdíjat eredményezhet, különösen, ha a becsült érték meghaladja a valós fogyasztást.

Nem érdemes halogatni

A Mivíz Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy a mellékmérők cseréjét nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni, mivel sem a megbízott szakemberek, sem a szolgáltató nem tudja az év végére megtöbbszörözni kapacitását.

 Ezért előfordulhat, hogy ha valaki nem időben jelzi a mérőcsere-igényét, nem lesz rá lehetősége, hogy még a lejárat évében gondoskodjon a hitelesítésről.

Amennyiben a mellékmérő hitelessége lejár, és azt az előzetes értesítés ellenére sem cseréltette le a tulajdonosa, akkor az joghiteles mérésre alkalmatlanná válik, az azon mért vízmennyiség nem képezheti a számlázás alapját. Ebben az esetben a szolgáltató a nem hiteles mérőre vonatkozó számlázást megszünteti, és a továbbiakban az érintett felhasználó fogyasztását is a fővízmérő kezelője felé számolja el. A társasházak, a főmérő kezelői pedig a belső, a társasházi közgyűlés által előzőleg megszavazott szabályoknak megfelelően terhelik tovább a vízközmű-szolgáltatási díjat.

 

