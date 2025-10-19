Figyelem! A pénztárcánk bánja, ha ezt nem tesszük meg időben!

A lejárt vízóra problémát jelenthet, ha nem vesszük időben észre, hogy cserére szorul.

Nem érdemes halogatni a vízóra cseréjét

A vízóra minden esetben a felhasználó tulajdona, így annak cseréjéről a tulajdonosnak kell gondoskodnia. Ezt ajánlott minél hamarabb elintézni, ugyanis az év második felében rendszerint sokkal többen kérnek időpontot a munka elvégzésére, így ha nem lépünk időben, akkor könnyen kicsúszhatunk a határidőből. A Mivíz Kft. tájékoztatása szerint Miskolcon 2025-ben 16 ezer mellékvízmérő hitelessége jár le, ennyit kell a felhasználóknak kicseréltetniük.

A vízóra esetében is fontos a hitelesség

A vízóra egy mérőeszköz, amelyet a hatályos szabályozás szerint időszakosan hitelesíteni vagy cserélni kell. A hitelesség azt garantálja, hogy az óra pontosan mér. Ha a vízóra lejár, vagyis a hitelesítése érvényét veszti, akkor:

a mérés nem minősül hivatalosnak,

a szolgáltató nem fogadja el az óra állását, és nem garantálható a pontos elszámolás,

felszólítást kaphatunk a csere elvégzésére, és a fogyasztás díját becsült értékek alapján állapítják meg, ami gyakran magasabb kiadást eredményez.

Mikor jár le a hitelesség?

Az 58/2013. (II.27.) Korm.rendelet 64. § (4) bekezdése szerint a felhasználó és az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő hitelesítéséről, cseréjéről saját költségén köteles gondoskodni. Ezzel a feladattal a felhasználó a víziközmű-szolgáltatót is megbízhatja. Fontos hangsúlyozni, hogy a rendelet értelmében a mellékvízmérők cseréje megfelelően dokumentálva bármely szakember által elvégezhető, azonban a plombálást (műszaki átvételt) ebben az esetben is a szolgáltatótól kell megrendelnie a fogyasztónak.