Őszi színekkel tarkították az Erzsébet teret

Ma megkezdődött a kétnyári növények ültetése az Erzsébet téren – a virágágyásokba szebbnél szebbárvácskák kerülnek, hogy a hűvösebb hónapokban is színt és vidámságot vigyenek a belvárosba.

Köszönjük a dísznövénykertészeknek a gondos munkát – érdemes egy sétát tenni a téren, és megcsodálni az új virágokat!