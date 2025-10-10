október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Virágágyások a belvárosban

1 órája

Őszi színekkel tarkították az Erzsébet teret

Címkék#belváros#virágosítási#Miskolc

Megkezdődött a kétnyári növények ültetése. Az Erzsébet téren lévő virágágyásokba az őszhöz illő növényeket helyeztek.

Boon.hu
Őszi színekkel tarkították az Erzsébet teret

A virágágyásokba árvácskákat ültettek

Forrás: Facebook

Október nyolcadikán megkezdődött a kétnyári növények ültetése az Erzsébet téren. A virágágyásokba árvácskák kerültek, amik bírják a hidegebb időt is, ezáltal tovább maradhatnak a színek a belvárosban.

A virágágyásokba árvácskákat ültettek
A virágágyásokba árvácskákat ültettek
Forrás:  Facebook

 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Virágágyások a belvárosban

A Miskolci Városgazda osztotta meg közösségi oldalán, hogy elkezdték a tér színesítését: 

Ma megkezdődött a kétnyári növények ültetése az Erzsébet téren – a virágágyásokba szebbnél szebbárvácskák kerülnek, hogy a hűvösebb hónapokban is színt és vidámságot vigyenek a belvárosba.

Köszönjük a dísznövénykertészeknek a gondos munkát – érdemes egy sétát tenni a téren, és megcsodálni az új virágokat! 

- írják a posztjukban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu