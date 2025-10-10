1 órája
Őszi színekkel tarkították az Erzsébet teret
Megkezdődött a kétnyári növények ültetése. Az Erzsébet téren lévő virágágyásokba az őszhöz illő növényeket helyeztek.
A virágágyásokba árvácskákat ültettek
Forrás: Facebook
Október nyolcadikán megkezdődött a kétnyári növények ültetése az Erzsébet téren. A virágágyásokba árvácskák kerültek, amik bírják a hidegebb időt is, ezáltal tovább maradhatnak a színek a belvárosban.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Virágágyások a belvárosban
A Miskolci Városgazda osztotta meg közösségi oldalán, hogy elkezdték a tér színesítését:
Ma megkezdődött a kétnyári növények ültetése az Erzsébet téren – a virágágyásokba szebbnél szebbárvácskák kerülnek, hogy a hűvösebb hónapokban is színt és vidámságot vigyenek a belvárosba.
Köszönjük a dísznövénykertészeknek a gondos munkát – érdemes egy sétát tenni a téren, és megcsodálni az új virágokat!
- írják a posztjukban.
Útzár a határnál Borsodban! Októberben teljesen átalakul a közlekedés a térségben – mutatjuk melyik települesekre nem megy be !
Újabb forgalmi változások Miskolcon – itt dolgoznak most a szakemberek!