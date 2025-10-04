október 4., szombat

Figyelem!

Megváltozik a villamosközlekedés Miskolcon

Címkék#Miskolc#Tiszai pályaudvar#vonal#Malomszög utca

Elsőként tájékoztatjuk az olvasókat. A hétvégén megváltozik a villamosközlekedés, így érdemes előre tervezni. Mutatjuk, mikor és mennyiben, hogy ön is felkészülhessen.

Boon.hu

A villamosközlekedés annyiban változik, hogy október 5-én, vasárnap a Régiségvásár miatt reggel 7 és délután 3 óra között a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca között villamospótló autóbuszok fognak közlekedni. A villamospótló autóbuszok kijelzőin szokás szerint VP viszonylatjelzés lesz látható, amelyek a menetrendi keresőkben is így lesznek feltüntetve.

Változás lesz a villamosközlekedésben (képünk illusztráció)
Fotó: Vajda János

Villamosközlekedés és pótlóbusz

Az első pótlóbusz a Tiszai pályaudvar végállomásról 07:10-kor, a Malomszög megállóhelyről pedig 06:43-kor indul.

Az utolsó pótlóbusz a Tiszai pályaudvar végállomásról 14:55-kor, a Malomszög utca megállóhelyről 14:43-kor indul.

A vágányzár előtti utolsó, teljes vonalon közlekedő villamos a Tiszai pályaudvar végállomásról 06:55-kor, míg Felső-Majláth végállomásról 06:05-kor indul.

A vágányzár utáni első, teljes vonalon közlekedő villamos a Tiszai pályaudvar végállomásról 15:10-kor, míg Felső-Majláth végállomásról 14:33-kor indul. Felső-Majláthról 14.40-kor egy plusz járat is indul, ezt követően 14.50-től menetrendszerint közlekednek a villamosok. 

A villamospótló autóbuszok megállóhelyei

a Tiszai pályaudvar végállomáson az 1-es autóbuszjáratok indulóhelyén lehet felszállni, Diósgyőr felől érkezve pedig a leszállóhelyen lehet leszállni;

  • a Selyemrét és a Szinvapark / Centrum között a villamosmegállókban áll meg;
  • a Villanyrendőr villamosmegálló helyett a Villanyrendőr autóbusz-megállóban áll meg (Felső-Majláth irányába a bank előtti megállóhelyen, a Tiszai pályaudvar irányába a Hejőcsaba irányú megállóhelyen);
  • a Városház tér villamosmegálló helyett a 11-es autóbuszjáratok Szemere-kert megállóhelyén áll meg;
  • a Malomszög utcán Felső-Majláth irányába a villamos megállóhelyén, a Tiszai pályaudvar irányába a szökőkút melletti autóbusz-megállóhelyen áll meg.
    - írja az mvkzrt.hu


 

