49 perce
Megváltozik a villamosközlekedés Miskolcon
Elsőként tájékoztatjuk az olvasókat. A hétvégén megváltozik a villamosközlekedés, így érdemes előre tervezni. Mutatjuk, mikor és mennyiben, hogy ön is felkészülhessen.
A villamosközlekedés annyiban változik, hogy október 5-én, vasárnap a Régiségvásár miatt reggel 7 és délután 3 óra között a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca között villamospótló autóbuszok fognak közlekedni. A villamospótló autóbuszok kijelzőin szokás szerint VP viszonylatjelzés lesz látható, amelyek a menetrendi keresőkben is így lesznek feltüntetve.
Villamosközlekedés és pótlóbusz
Az első pótlóbusz a Tiszai pályaudvar végállomásról 07:10-kor, a Malomszög megállóhelyről pedig 06:43-kor indul.
Az utolsó pótlóbusz a Tiszai pályaudvar végállomásról 14:55-kor, a Malomszög utca megállóhelyről 14:43-kor indul.
A vágányzár előtti utolsó, teljes vonalon közlekedő villamos a Tiszai pályaudvar végállomásról 06:55-kor, míg Felső-Majláth végállomásról 06:05-kor indul.
A vágányzár utáni első, teljes vonalon közlekedő villamos a Tiszai pályaudvar végállomásról 15:10-kor, míg Felső-Majláth végállomásról 14:33-kor indul. Felső-Majláthról 14.40-kor egy plusz járat is indul, ezt követően 14.50-től menetrendszerint közlekednek a villamosok.
A villamospótló autóbuszok megállóhelyei
a Tiszai pályaudvar végállomáson az 1-es autóbuszjáratok indulóhelyén lehet felszállni, Diósgyőr felől érkezve pedig a leszállóhelyen lehet leszállni;
- a Selyemrét és a Szinvapark / Centrum között a villamosmegállókban áll meg;
- a Villanyrendőr villamosmegálló helyett a Villanyrendőr autóbusz-megállóban áll meg (Felső-Majláth irányába a bank előtti megállóhelyen, a Tiszai pályaudvar irányába a Hejőcsaba irányú megállóhelyen);
- a Városház tér villamosmegálló helyett a 11-es autóbuszjáratok Szemere-kert megállóhelyén áll meg;
- a Malomszög utcán Felső-Majláth irányába a villamos megállóhelyén, a Tiszai pályaudvar irányába a szökőkút melletti autóbusz-megállóhelyen áll meg.
- írja az mvkzrt.hu
