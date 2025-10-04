Megváltozik a villamosközlekedés Miskolcon

Villamosközlekedés és pótlóbusz

Az első pótlóbusz a Tiszai pályaudvar végállomásról 07:10-kor, a Malomszög megállóhelyről pedig 06:43-kor indul.

Az utolsó pótlóbusz a Tiszai pályaudvar végállomásról 14:55-kor, a Malomszög utca megállóhelyről 14:43-kor indul.

A vágányzár előtti utolsó, teljes vonalon közlekedő villamos a Tiszai pályaudvar végállomásról 06:55-kor, míg Felső-Majláth végállomásról 06:05-kor indul.

A vágányzár utáni első, teljes vonalon közlekedő villamos a Tiszai pályaudvar végállomásról 15:10-kor, míg Felső-Majláth végállomásról 14:33-kor indul. Felső-Majláthról 14.40-kor egy plusz járat is indul, ezt követően 14.50-től menetrendszerint közlekednek a villamosok.

A villamospótló autóbuszok megállóhelyei

a Tiszai pályaudvar végállomáson az 1-es autóbuszjáratok indulóhelyén lehet felszállni, Diósgyőr felől érkezve pedig a leszállóhelyen lehet leszállni;