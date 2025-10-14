A DVTK ütközött meg a Fradival Diósgyőrben- ez lett belőle

Cikkünk nyitóképe egy (sok) korábbi villamosbaleset nyomán született gúnyos grafika (egy miskolcos Facebook-oldal borítóképe), de a tragikomédia mai újabb felvonásában már nem személyautó, hanem kenyereskocsi játszotta a főszerepet. Színpadként a diósgyőri főutcaszakasz szolgált. Mellékszerepben természetesen az MVK tömegközlekedési járata, ahogy az „már megszokott”....

A villamosbaleset kedd reggel az Árpád úti üzletsornál történt, akaratlan főszereplője pont egy piros kocsi lett

Villamosbaleset, zöld-fehér-piros „mezben”

Reggel 6-7 óra tájban került ki a közösségi oldal több miskolci tematikájú csoportjában is a poszt, miszerint áll a villamosforgalom Diósgyőrnél, az utasoknak gyalog kell továbbmenniük. Információnk szerint legkésőbb 20-30 percen belül helyreállt a közlekedés rendje. Ami a borsodi megyeszékhelyen immár „mindennapossá” vált haváriák sorából valamelyest kiemeli a kedd reggeli sztorit: hogy amivel ütközött a Skoda 26THU3 típusú szerelvény, az történetesen egy kenyereskocsi.

A Boon.hu gyorshírében és jelen cikkben is használt illusztráció az esetről a Facebook Miskolc és Én, illetve Miskolc MOST csoportjaiban Brózman Gábor által posztolt fénykép, ami egy diósgyőri lakótelepi magasház felső szintjeiről készülhetett a kritikus percekben. A piros kisteherszállító láthatóan az Árpád út 41-43. számok környéki szolgáltatóház-sor kapualjából „ugrott ki” a zöld-fehér villamos elé. Arról nem keletkezett közérdekű információ, hogy ki lehetett a hibás – bár a facebookozók lelkesen és érthetően egyoldalúan találgatnak erről –, ellenben tudható, hogy rendőrségi vizsgálatra nem volt szükség.

Apropó, zöld-fehér villamos! Az egyik legtalálóbb FB-komment és az arra adott válasz éppen ezt (a színkombinációt és a diósgyőri helyszínt) emeli ki az eset jellemzőiből:

DVTK – Direkt Villamost Támadók Klubja.

A Fradi örök ellenség.

Ki nyert?!

„A láthatatlan villamosok rejtélye... Miskolc”

Amint jeleztük, sokakat felizgatott az eset, mint általában minden baleset, és pláne a gyakori villamosbalesetek. Szóval sok hozzászólás jött a jelzett közösségi médiás bejegyzésekhez: