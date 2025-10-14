3 órája
A DVTK ütközött meg a Fradival Diósgyőrben- ez lett belőle
Hogyan találkozhat a DVTK a Fradival kedden kora reggel Diósgyőrben? Természetesen csakis villamosbaleset formájában, amiben ezúttal kenyereskocsi volt a „másik játékos”.
Cikkünk nyitóképe egy (sok) korábbi villamosbaleset nyomán született gúnyos grafika (egy miskolcos Facebook-oldal borítóképe), de a tragikomédia mai újabb felvonásában már nem személyautó, hanem kenyereskocsi játszotta a főszerepet. Színpadként a diósgyőri főutcaszakasz szolgált. Mellékszerepben természetesen az MVK tömegközlekedési járata, ahogy az „már megszokott”....
Villamosbaleset, zöld-fehér-piros „mezben”
Reggel 6-7 óra tájban került ki a közösségi oldal több miskolci tematikájú csoportjában is a poszt, miszerint áll a villamosforgalom Diósgyőrnél, az utasoknak gyalog kell továbbmenniük. Információnk szerint legkésőbb 20-30 percen belül helyreállt a közlekedés rendje. Ami a borsodi megyeszékhelyen immár „mindennapossá” vált haváriák sorából valamelyest kiemeli a kedd reggeli sztorit: hogy amivel ütközött a Skoda 26THU3 típusú szerelvény, az történetesen egy kenyereskocsi.
A Boon.hu gyorshírében és jelen cikkben is használt illusztráció az esetről a Facebook Miskolc és Én, illetve Miskolc MOST csoportjaiban Brózman Gábor által posztolt fénykép, ami egy diósgyőri lakótelepi magasház felső szintjeiről készülhetett a kritikus percekben. A piros kisteherszállító láthatóan az Árpád út 41-43. számok környéki szolgáltatóház-sor kapualjából „ugrott ki” a zöld-fehér villamos elé. Arról nem keletkezett közérdekű információ, hogy ki lehetett a hibás – bár a facebookozók lelkesen és érthetően egyoldalúan találgatnak erről –, ellenben tudható, hogy rendőrségi vizsgálatra nem volt szükség.
Apropó, zöld-fehér villamos! Az egyik legtalálóbb FB-komment és az arra adott válasz éppen ezt (a színkombinációt és a diósgyőri helyszínt) emeli ki az eset jellemzőiből:
- DVTK – Direkt Villamost Támadók Klubja.
- A Fradi örök ellenség.
- Ki nyert?!
„A láthatatlan villamosok rejtélye... Miskolc”
Amint jeleztük, sokakat felizgatott az eset, mint általában minden baleset, és pláne a gyakori villamosbalesetek. Szóval sok hozzászólás jött a jelzett közösségi médiás bejegyzésekhez:
- Nem értem, nem látta a villamost, mielőtt kikanyarodik?
- Szemészetre elmehetne, a látás hónapja van úgyis.
- És még nem akarja elismerni a hibáját!
- Jogosítványát elvenném!
- Tegnaptól megvan a harmadik baleset ugyanazon a helyen!
- Csak a rohanás ! Figyelmetlenség! Minden napra jut valami sajnos.
- Azért egy balesethez két járművezető kell.
Már csak nevetni tudnak a miskolciak a villamosbaleseteken
Mások már simán csak tréfálkoznak a látottakon:
- Csak kenyeret akart adni az utasoknak, jó fej a csávó, a szemüvege nem volt a fején...
- Hogy a francba nem lehet ezt a hatalmas hernyót látni?
- A láthatatlan villamosok rejtélye... Miskolc.
- A villamoson utazók gyorsan jutottak friss pékárúhoz!
Csak ebben az esztendőben már megközelíthette-elérhette-túlléphette (?) a tucatot is a hasonló esetek száma, amikor a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. valamelyik kötöttpályás közlekedési eszköze, azaz villamosjárata elé hajtott be valamilyen kocsi, vagy neki oldalról-elölről-hátulról; ezeknél a baleseteknél jellemzően az MVK-s fél volt a vétlen szereplő. A „villamosbaleset” szó rákeresve például egyre csak sorakoznak a cikkek a közelmúltból a Borsod Online-on is. Létezik már online játék is a témában!
