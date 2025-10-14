október 14., kedd

Hűha!

3 órája

A DVTK ütközött meg a Fradival Diósgyőrben- ez lett belőle

Hogyan találkozhat a DVTK a Fradival kedden kora reggel Diósgyőrben? Természetesen csakis villamosbaleset formájában, amiben ezúttal kenyereskocsi volt a „másik játékos”.

Boon.hu
A DVTK ütközött meg a Fradival Diósgyőrben- ez lett belőle

Cikkünk nyitóképe egy (sok) korábbi villamosbaleset nyomán született gúnyos grafika (egy miskolcos Facebook-oldal borítóképe), de a tragikomédia mai újabb felvonásában már nem személyautó, hanem kenyereskocsi játszotta a főszerepet. Színpadként a diósgyőri főutcaszakasz szolgált. Mellékszerepben természetesen az MVK tömegközlekedési járata, ahogy az „már megszokott”....

villamosbaleset
A villamosbaleset kedd reggel az Árpád úti üzletsornál történt, akaratlan főszereplője pont egy piros kocsi lett
Forrás: Google Maps 

Villamosbaleset, zöld-fehér-piros „mezben”

Reggel 6-7 óra tájban került ki a közösségi oldal több miskolci tematikájú csoportjában is a poszt, miszerint áll a villamosforgalom Diósgyőrnél, az utasoknak gyalog kell továbbmenniük. Információnk szerint legkésőbb 20-30 percen belül helyreállt a közlekedés rendje. Ami a borsodi megyeszékhelyen immár „mindennapossá” vált haváriák sorából valamelyest kiemeli a kedd reggeli sztorit: hogy amivel ütközött a Skoda 26THU3 típusú szerelvény, az történetesen egy kenyereskocsi.

A Boon.hu gyorshírében és jelen cikkben is használt illusztráció az esetről a Facebook Miskolc és Én, illetve Miskolc MOST csoportjaiban Brózman Gábor által posztolt fénykép, ami egy diósgyőri lakótelepi magasház felső szintjeiről készülhetett a kritikus percekben. A piros kisteherszállító láthatóan az Árpád út 41-43. számok környéki szolgáltatóház-sor kapualjából „ugrott ki” a zöld-fehér villamos elé. Arról nem keletkezett közérdekű információ, hogy ki lehetett a hibás – bár a facebookozók lelkesen és érthetően egyoldalúan találgatnak erről –, ellenben tudható, hogy rendőrségi vizsgálatra nem volt szükség.

Apropó, zöld-fehér villamos! Az egyik legtalálóbb FB-komment és az arra adott válasz éppen ezt (a színkombinációt és a diósgyőri helyszínt) emeli ki az eset jellemzőiből:

  • DVTK – Direkt Villamost Támadók Klubja.
  • A Fradi örök ellenség.
  • Ki nyert?!

„A láthatatlan villamosok rejtélye... Miskolc”

Amint jeleztük, sokakat felizgatott az eset, mint általában minden baleset, és pláne a gyakori villamosbalesetek. Szóval sok hozzászólás jött a jelzett közösségi médiás bejegyzésekhez:

  • Nem értem, nem látta a villamost, mielőtt kikanyarodik?
  • Szemészetre elmehetne, a látás hónapja van úgyis.
  • És még nem akarja elismerni a hibáját!
  • Jogosítványát elvenném!
  • Tegnaptól megvan a harmadik baleset ugyanazon a helyen!
  • Csak a rohanás ! Figyelmetlenség! Minden napra jut valami sajnos.
  • Azért egy balesethez két járművezető kell.
Új Misklcon Láttam Ffacebook csoport logó villamos baleset
Az „Új Miskolcon Láttam” elnevezésű Facebook-csoport tréfás borító-grafikája (2024 decemberéből)
Forrás: Facebook

Mások már simán csak tréfálkoznak a látottakon:

  • Csak kenyeret akart adni az utasoknak, jó fej a csávó, a szemüvege nem volt a fején...
  • Hogy a francba nem lehet ezt a hatalmas hernyót látni?
  • A láthatatlan villamosok rejtélye... Miskolc.
  • A villamoson utazók gyorsan jutottak friss pékárúhoz!

Csak ebben az esztendőben már megközelíthette-elérhette-túlléphette (?) a tucatot is a hasonló esetek száma, amikor a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. valamelyik kötöttpályás közlekedési eszköze, azaz villamosjárata elé hajtott be valamilyen kocsi, vagy neki oldalról-elölről-hátulról; ezeknél a baleseteknél jellemzően az MVK-s fél volt a vétlen szereplő. A „villamosbaleset” szó rákeresve például egyre csak sorakoznak a cikkek a közelmúltból a Borsod Online-on is. Létezik már online játék is a témában!

Van ilyen weboldal...
Forrás: villamosbalesetekmiskolcon.hydroxy.hu
Egy nem hivatalos statisztika
Forrás: villamosbalesetekmiskolcon.hydroxy.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

És találhatók efféle árulkodó című dalok is a Youtube-on (kettőt mutatunk):

 

