Miskolc leadta ócskavasként, de Prágában vígan furikáznak - fotókkal, videóval

Volt miskolci szerelvények tűntek fel Prágában! Abban a Csehországban, ami a borsodi megyeszékhely mostani, korszerű villamosait gyártó Skoda cég otthona. Ám ami itt nem kell, láthatóan ott még jó... Az egy évtizede (részben) Skodákra váltó MVK egykori citromsárga, Tatra típusú járgányait a prágaiak azóta sorra újítják fel és használják a helyi tömegközlekedésben. Ez ugyanaz a típus egyébként, mint ami most már évek óta decemberben adventi villamossá vedlik át Miskolcon.

Tatra villamosok – Miskolctól Prágáig

Villamosjárat: Miskolc–Prága, 700 kilométer

Az alábbi címkézéssel hozta szóba a szakmai szenzációt a kötöttpályás közlekedés civileket lázba hozó érdekességeivel foglalkozó HBweb nevű Facebook-oldal. A név egy közösségi közlekedéssel (=tömegközlekedéssel) foglalkozó blogot takar.

[Miskolc • HU > Prága / Praha • CZ]

A további leírás a közösségi médiában posztolt bejegyzésben:

Luca székének szédületes sebességével forgalomba állt Prágában a korszerűsített, honosított 9110-es pályaszámú ČKD KT8D5-ös típusú villamos. Ez az 1990-es évjáratú háromrészes csuklós villamos a Most-Litvínov-i hálózaton kezdte az életét 316-os pályaszámmal, majd 1997-től 2019-ig Miskolc lakosságát szolgálta 216-osként. 2015-ben kivonták a forgalomból és 2019-től mostanáig tartott a korszerűsítése.

Négy kocsi áll felújítás alatt

A megadott weboldalon illusztris listája található a különféle prágai járatoknak és járműveknek. Ezeket böngészve meglepően észlelhetjük, hogy Miskolc neve tizenöt alkalommal tűnik fel. Tizenötre rúg ugyanis az olyan Tatra kocsik száma, amelyek az 1990-as, 2000-es években egy darabig a borsodi nagyváros sínhálózatát rótták, ám később – a Zöld Nyíl pályarekonstrukciós projektet záró járműbeszerzés keretében a miskolci önkormányzat által megvásárolt Skodák által kiváltva – az eladásra sorsára jutottak. És ki gondolta volna, épp a két típus szülőhazájának számító Csehország fővárosába kerültek, hogy sorozatban komoly felújításon essenek át és visszakerüljenek az ottani tömegközlekedési forgalomba.