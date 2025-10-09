3 órája
Miskolc leadta ócskavasként, de Prágában vígan furikáznak - fotókkal, videóval
Már több mint egy tucatnyi olyan villamos fut a cseh fővárosban, ami azelőtt a borsodi megyeszékhelyen teljesített szolgálatot. Az egykori sárga és piros Tatra villamosok, amikre Miskolcon nem volt szükség, Prágában még megszolgálják az árukat.
Volt miskolci szerelvények tűntek fel Prágában! Abban a Csehországban, ami a borsodi megyeszékhely mostani, korszerű villamosait gyártó Skoda cég otthona. Ám ami itt nem kell, láthatóan ott még jó... Az egy évtizede (részben) Skodákra váltó MVK egykori citromsárga, Tatra típusú járgányait a prágaiak azóta sorra újítják fel és használják a helyi tömegközlekedésben. Ez ugyanaz a típus egyébként, mint ami most már évek óta decemberben adventi villamossá vedlik át Miskolcon.
Villamosjárat: Miskolc–Prága, 700 kilométer
Az alábbi címkézéssel hozta szóba a szakmai szenzációt a kötöttpályás közlekedés civileket lázba hozó érdekességeivel foglalkozó HBweb nevű Facebook-oldal. A név egy közösségi közlekedéssel (=tömegközlekedéssel) foglalkozó blogot takar.
[Miskolc • HU > Prága / Praha • CZ]
A további leírás a közösségi médiában posztolt bejegyzésben:
Luca székének szédületes sebességével forgalomba állt Prágában a korszerűsített, honosított 9110-es pályaszámú ČKD KT8D5-ös típusú villamos.
Ez az 1990-es évjáratú háromrészes csuklós villamos a Most-Litvínov-i hálózaton kezdte az életét 316-os pályaszámmal, majd 1997-től 2019-ig Miskolc lakosságát szolgálta 216-osként. 2015-ben kivonták a forgalomból és 2019-től mostanáig tartott a korszerűsítése.
A posztoló megadja, honnan nyerhető további, részletes járműállományi adatok: itt.
Négy kocsi áll felújítás alatt
A megadott weboldalon illusztris listája található a különféle prágai járatoknak és járműveknek. Ezeket böngészve meglepően észlelhetjük, hogy Miskolc neve tizenöt alkalommal tűnik fel. Tizenötre rúg ugyanis az olyan Tatra kocsik száma, amelyek az 1990-as, 2000-es években egy darabig a borsodi nagyváros sínhálózatát rótták, ám később – a Zöld Nyíl pályarekonstrukciós projektet záró járműbeszerzés keretében a miskolci önkormányzat által megvásárolt Skodák által kiváltva – az eladásra sorsára jutottak. És ki gondolta volna, épp a két típus szülőhazájának számító Csehország fővárosába kerültek, hogy sorozatban komoly felújításon essenek át és visszakerüljenek az ottani tömegközlekedési forgalomba.
Amennyire ki lehet olvasni a HBweb.hu, azaz a Hajtó Bálint közlekedésrajongó tartalomgyártó készítette weboldal táblázatából, az alábbi pályaszámmal rendelkező szerelvényeket érdemes lesnie az arra járó borsodi érdeklődőnek, ha volt miskolci villamost szeretne újra látni:
9099, 9100, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113.
Pontosabban: ezek közül még csak az első tizenegy példány állt ténylegesen szolgálatba, legutóbb a 9101-es jelű, idén májusban. A további négy kocsi jelenleg áll korszerűsítés, azaz felújítás alatt. Az említett beavatkozáson a többi már a megelőző esztendők során átesett.
Összesen 206 darabot adtak el belőle
A számunkra főszerepet játszó típusról azt kell tudni, hogy a Tatra KT8D5 egy kétirányú, magaspadlós, csuklós villamos, amelyet a ČKD Tatra épített. A tervezés 1982-ben kezdődött, a járművek pedig először 1986-ban álltak szolgálatba Brnóban, Mostban és Kassán.
Más szavakkal: ez egy kétirányú könnyűvasúti jármű, amely jelenleg (2025 októberében) Európában és Ázsiában közlekedik, és várhatóan nem vonják ki a forgalomból hamarosan, kivéve Brnóban – írja róla a Wikipedia szócikke. Több változatban a cseh ČKD Tatra mérnöki vállalat tervezte és gyártotta 1984 és 1999 között, összesen 206 darabot adtak el belőle.
- Bevezették 1986-91
- Rendszer 600 V DC felsővezeték
- Hossz 30,30 méter
- Szélesség 2,5 méter
- Magasság 3,55 méter
- Építész ČKD Tatra
- Motor 8 x 45 kW
- Súly 38,5 tonna
- Maximális sebesség 65 km/h
(forrás)
A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. jelenlegi járműállományát bemutató online táblázatban az MVK honlapján ez látható róla:
Mint az adatbázis mutatja, három darabbal rendelkezik az MVK Zrt. Az egyiket szokta adventi villamosként futtatni telente.
Nosztalgiázna? Régi Tátrákon gyakorolnak a villamosvezetők Miskolcon, utazhatunk rajtuk
A közelmúltban a boon.hu stábja is felkereste az egyik itthoni Tatrát, hogy többi miskolci társával egyetemben, szépen sorban megszólaltassa a csengettyűjüket.
A Szondi utcai telephelyen tett látogatásról hangulatos videó készült, ami jelen cikkünk végén is megtekinthető.
Így dorombolt a bengáli „tigris” az MVK telephelyén - videó
MVK villamos próba egy-kettőFotók: Takács József
boon.hu video
