Konferencia

1 órája

A vidéki nők helyzetére hívták fel a figyelmet Sárospatakon

Az ENSZ világnapjához kapcsolódóan a Magyar Női Unió Egyesület és a Tokaj-Hegyalja Egyetem közös szervezésében rendezték meg október 15-én, szerdán a szakmai találkozót Sárospatakon . A X. ENSZ Vidéki Nők Nemzetközi Napja Konferencia elnevezésű rendezvény a nők mezőgazdasági szerepét és a fenntartható élelmezés fontosságát helyezte a középpontba.

Galambos Eszter
A vidéki nők helyzetére hívták fel a figyelmet Sárospatakon

Novák Irén a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár is beszédet mondott

Fotó: Vajda János

A Vidéki Nők Világnapja október 15-én van, melyet az ENSZ Közgyűlése 2007-ben hozott létre, hogy felhívja a figyelmet a falvakban élő nők helyzetére, különösen a fejlődő országok mezőgazdaságában dolgozó nőkre és lányokra. 

vidéki nők
A vidéki nők helyzetéről tanácskoztak Sárospatakon
Fotó: Vajda János

Célja kiemelni a vidéki értékeket és a falusi nők szerepét a közösségekben.

A vidéki nők a családjukban és a hivatásukban is pótolhatatlanok 

Dr. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára videóüzenetben köszöntötte a konferencia résztvevőit majd kiemelte, hogy a nők a hivatásukban és a családjukban is pótolhatatlan szerepet töltenek be.

Ez a konferencia jó alakom arra, hogy mi vidéki nők erősítsük és támogassuk egymást és megmutassuk, mennyi mindenre vagyunk képesek. Ahhoz, hogy a vidéki élet vonzó legyen a családban, a munkában és a közösségformálásban is szükség van a nőkre. Magyarország minden településén találkozhatunk olyan hölgyekkel, akik nemcsak otthon, hanem a munkájukban és a közösségükben is helyt állnak: vállalkozóként, gazdálkodóként vagy éppen a helyi közéletben dolgoznak a vidék fejlődéséért. Ők azok, akik bizonyítják, hogy a vidéki élet nem múltidéző hanem jövőformáló erő

 - mondta el az államtitkár, majd hozzátette, hogy az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon a munkaképes korú nők foglalkoztatása több mint húsz százalékkal emelkedett.

Egyre több nő dolgozik a mezőgazdaságban 

Dr. Ökrös Oszkár, az Agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta nemzetközi tendencia, hogy  egyre több nő dolgozik a mezőgazdasági szektorban.

Intézkedések hosszú sora valósult meg az elmúlt években a nők és családanyák támogatása céljából.  A bölcsődei hálózat bővítésétől kezdve, a gyermekvállalást segítő kormányzati döntésekig. Ezek az intézkedések mind azt szolgálják, hogy könnyebb legyen a család és a munka egyensúlyát fenntartani. A mezőgazdaságban dolgozó nők jelenléte mindig is intenzív volt, bár évtizedeken keresztül a mezőgazdaságot a jellegéből fakadóan, férfias ágazatnak tekintették. A vidéken élő nők jelentősen hozzájárulnak a vidék és a mezőgazdaság fejlődéséhez, az élelmezésbiztonsághoz és a vidéki szegénység felszámolásához. Örvendetes fejlemény, hogy a mezőgazdaságban vállalkozóként dolgozó nők aránya az egész világon növekedésnek indult. Nagyban felértékelődött a gazdasszonyok szerepe a családi gazdaságokban is, biztos hátteret jelentenek a gazdának, a családnak és a vállalkozásnak. Példájukon és munkájukon keresztül népszerűsítik a vidéki értékeket.

Egy nő csak támogató közegben tud kibontakozni 

Bánné Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke köszöntőjében a nőt mint értéket helyezte a középpontba.

Ami minket nőket talán legjobban jellemez, az a bátorság, tettrekészség és az a tény, hogy tudunk és akarunk is tenni boldogulásunkért, a családunkért és a szűkebb, illetve tágabb közösségünkért. A nő egyik legfőbb szerepe az anyai szerep, és példák sora mutatja, hogy egy édesanya is lehet sikeres, elhivatott és tettre kész. A nőt jellemzi a gondoskodás, a kitartás és az a bizonyos tigris-attitűd, amely minden területre jó hatással van. Természetesen kell egy támogató közeg, hogy mindez kibontakozhasson. Magyarország családbarát politikája ebben példaértékű, a családoknak adott adókedvezményekkel próbálja segíteni az édesanyákat.

A vidéki nők a múltban is és a jelenben is helyt állnak 

Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára beszédében megemlékezett Lorántffy Zsuzsannáról, aki I. Rákóczi György erdélyi fejedelem feleségeként példásan állt helyt vidéki nőként a térségben.

A tizennyolcadik századi főúri asszonyok tudatában voltak annak, milyen fontos a következő generáció nevelése, felkészítése arra, hogy hazájukat szolgáló művelt emberekké váljanak. A magyar nemesi asszonytársadalom alakjai a hétköznapokban sokat dolgozó, gyermekeiket felelősséggel nevelő, férjüket segítő, a művelődést, a tudományokat a gazdasági fejlődést pártoló nők voltak.  A nők szerepvállalásai nemcsak a múltbeli példákat tekintve fontosak, hanem  napjainkban is, hiszen a teljes gazdaság számára élénkítő hatással bírnak 

– hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

X. ENSZ Vidéki Nők Nemzetközi Napja konferencia 10.15.

Fotók: Takács József

A programon a résztvevőket köszöntötte még: Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere, Prof. Dr. Kéri Szabolcs  a Tokaj-Hegyalja Egyetem rektora, Batthyány – Schmidt Margit a Magyar Női Unió elnöke, Dr. Toma Kornélia a Tokaj-Hegyalja Egyetem rektori biztosa, Tószegi-Faggyas Katalin a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, vidékfejlesztési csoportvezetője és videóüzenetet küldött a FAO nemzetközi szervezet is.

 A köszöntők után a "Siker, lelki egészség, prevenció" és a "Nők és a borászat" témában előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők. 

 

