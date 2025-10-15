A vidéki nők helyzetére hívták fel a figyelmet Sárospatakon

A Vidéki Nők Világnapja október 15-én van, melyet az ENSZ Közgyűlése 2007-ben hozott létre, hogy felhívja a figyelmet a falvakban élő nők helyzetére, különösen a fejlődő országok mezőgazdaságában dolgozó nőkre és lányokra.

A vidéki nők helyzetéről tanácskoztak Sárospatakon

Célja kiemelni a vidéki értékeket és a falusi nők szerepét a közösségekben.

A vidéki nők a családjukban és a hivatásukban is pótolhatatlanok

Dr. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára videóüzenetben köszöntötte a konferencia résztvevőit majd kiemelte, hogy a nők a hivatásukban és a családjukban is pótolhatatlan szerepet töltenek be.

Ez a konferencia jó alakom arra, hogy mi vidéki nők erősítsük és támogassuk egymást és megmutassuk, mennyi mindenre vagyunk képesek. Ahhoz, hogy a vidéki élet vonzó legyen a családban, a munkában és a közösségformálásban is szükség van a nőkre. Magyarország minden településén találkozhatunk olyan hölgyekkel, akik nemcsak otthon, hanem a munkájukban és a közösségükben is helyt állnak: vállalkozóként, gazdálkodóként vagy éppen a helyi közéletben dolgoznak a vidék fejlődéséért. Ők azok, akik bizonyítják, hogy a vidéki élet nem múltidéző hanem jövőformáló erő

- mondta el az államtitkár, majd hozzátette, hogy az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon a munkaképes korú nők foglalkoztatása több mint húsz százalékkal emelkedett.

Egyre több nő dolgozik a mezőgazdaságban

Dr. Ökrös Oszkár, az Agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta nemzetközi tendencia, hogy egyre több nő dolgozik a mezőgazdasági szektorban.

Intézkedések hosszú sora valósult meg az elmúlt években a nők és családanyák támogatása céljából. A bölcsődei hálózat bővítésétől kezdve, a gyermekvállalást segítő kormányzati döntésekig. Ezek az intézkedések mind azt szolgálják, hogy könnyebb legyen a család és a munka egyensúlyát fenntartani. A mezőgazdaságban dolgozó nők jelenléte mindig is intenzív volt, bár évtizedeken keresztül a mezőgazdaságot a jellegéből fakadóan, férfias ágazatnak tekintették. A vidéken élő nők jelentősen hozzájárulnak a vidék és a mezőgazdaság fejlődéséhez, az élelmezésbiztonsághoz és a vidéki szegénység felszámolásához. Örvendetes fejlemény, hogy a mezőgazdaságban vállalkozóként dolgozó nők aránya az egész világon növekedésnek indult. Nagyban felértékelődött a gazdasszonyok szerepe a családi gazdaságokban is, biztos hátteret jelentenek a gazdának, a családnak és a vállalkozásnak. Példájukon és munkájukon keresztül népszerűsítik a vidéki értékeket.

Egy nő csak támogató közegben tud kibontakozni

Bánné Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke köszöntőjében a nőt mint értéket helyezte a középpontba.