57 perce

Kimutatták a veszélyzónát Borsod-Abaúj-Zemplénben! Nincs mit tenni, hatalmas a kockázat

Címkék#vegetációs tűz#Borsod-Abaúj Zemplén megye#tűzveszély

Utánajártunk, hogy önnek ne kelljen. Magyar vármegyék, köztük Borsod is a legveszélyeztetettebbek között vannak.

Boon.hu

A vegetációs tüzek kockázata világszerte emelkedik, és Közép-Európa sem kivétel ez alól. A Budapesti Corvinus Egyetem három kutatója új módszert dolgozott ki, amely segítségével azonosíthatók a legnagyobb tűzveszélyű területek a Kárpátok térségében. A kutatás szerint hazánkban Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyék is kiemelten veszélyeztetettnek számítanak.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye is a legveszélyeztetettebbek közé tartozik (A kép illusztráció)
Fotó: Kozma Attila / Forrás: BNPI

Leginkább veszélyeztetett térségek

A kutatás nyolc tűzveszélyességi klasztert határozott meg, amelyek sokszor országhatárokon is átnyúlnak (például magyar-szlovák, szerb-román, ukrán-lengyel határvidékeken).

Magyarországi viszonylatban kiemelkedő szerepet kap Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegye.

A kutatók szerint a tűzveszély mértéke nagyban függ attól is, hogy milyen messze van a terület a felszíni vizektől.

Az ember okozza a tűzvészeket

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a tűzesetek nagy részét emberi tevékenység okozza, a mezőgazdasági területek, a települések és a népsűrűség jelentősen befolyásolják a veszélyt.

A tanulmány egyik kiemelt üzenete, hogy a tűzveszély nem izolált jelenség, hanem regionális probléma, amely országokon átívelő együttműködést igényel.

Fontos továbbá tudni, hogy a hegyvidéki ökoszisztémák, mint a Kárpátok, különösen érzékenyek a klímaváltozásra. Az egyre gyakoribb hőhullámok és egyre szárazabb nyarak nemcsak a kigyulladási potenciált növelik, hanem az oltást is megnehezítik. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a tüzek növekvő gyakorisága egyre nagyobb negatív hatással lehet az erdőgazdálkodásra, a mezőgazdaságra és a turizmusra is – írja a hellosajto.hu

 

