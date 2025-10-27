október 27., hétfő

Védelmi gyakorlat Tiszaújvárosban

Tiszaújváros Város Önkormányzata és a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatja a lakosságot, hogy 2025. október 28-án, kedden 9 órától 12 óráig Tiszaújváros területén, a Mol Petrolkémia Zrt. telephelyén működő ENEOS Zrt. EMSR üzem közreműködésével, a Katasztrófavédelem irányításával külső védelmi tervgyakorlatot hajtanak végre.

Boon.hu
Védelmi gyakorlat Tiszaújvárosban

Védelmi gyakorlat lesz Tiszaújvárosban

Forrás: www.tiszaujvaros.hu

A tiszaújvárosi védelmi gyakorlat célja, hogy azon szervek, szervezetek, melyek egy váratlanul bekövetkező súlyos ipari baleset esetén a lakosság védelmét biztosítják gyakorolják összehangolt tevékenységüket. Ilyen esetben fontos feladat a lakosság időbeni tájékoztatása. A lakosságnak a gyakorlattal kapcsolatban semmilyen teendője nincs. 

