Védelmi gyakorlat Tiszaújvárosban

A tiszaújvárosi védelmi gyakorlat célja, hogy azon szervek, szervezetek, melyek egy váratlanul bekövetkező súlyos ipari baleset esetén a lakosság védelmét biztosítják gyakorolják összehangolt tevékenységüket. Ilyen esetben fontos feladat a lakosság időbeni tájékoztatása. A lakosságnak a gyakorlattal kapcsolatban semmilyen teendője nincs.