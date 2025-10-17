28 perce
Döbbenet! Vasút épült egy iskola közepére - képek
Azért tették, hogy a tanulók magasabb színvonalú oktatásban részesülhessenek. A vasút két pályával az iskola udvarát „szeli át”.
Vasút az iskolaudvaron
Fotó: Vajda János
A Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskolában hosszú múltra tekint vissza az út- és vasútépítő technikus képzés. Annak érdekében, hogy a tanulók minél magasabb színvonalon sajátíthassák el a szakmai ismereteket, az iskola a MÁV Pályaműködtetési Zrt-vel közösen együttműködve szervezi a diákok képzését. Ez többek közt abban is megjelenik, hogy a képzésben résztvevő diákok a MÁV Pályaműködtetési Zrt-nél töltik gyakorlatukat a duális képzés keretében.
Vasút az iskolában
Mivel bizonyos tevékenységek nem végezhetők működő vasúti hálózaton, ezért a Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola és a MÁV Pályaműködtetési Zrt. közös együttműködésének eredményeképp az iskolába 3 darab vasúti pályaszakaszt telepítettek, amelyeknek ünnepélyes átadása október 17-én, pénteken volt.
Az eseményen elsőként köszöntőt mondott Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója amelyben a diákokat arra biztatta, hogy a jövő szakemberei legyenek a tanulmányaik után és akár a MÁV Csoportnál elhelyezkedve dolgozzanak.
Következőképp Kiss Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja mondta el gondolatait:
Az elmúlt időszakban nőtt azoknak a diákoknak a száma, akik a szakmát nemcsak az iskola falai között tanulják, hanem a duális partnereknél is. A duális képzésnek nagyon nagy előnyei vannak, a vállalatokkal való együttműködés pedig folyamatosan erősödik. A lényege, hogy olyan tudást adjunk a gyerekeknek, amire szükségük lesz az iskolából kikerülve akár a MÁV-nál is.
Vasúti pályaszakaszokat adtak át a miskolci technikumbanFotók: Vajda János
Végezetül Hadnagy Attila pályavasúti területi igazgató mondta el gondolatait a MÁV Zrt. képviseletében:
Folyamatos munkaerőpótlásra van szükségünk, amelynek a bázisa mi lehetne más, mint egy szakképzési intézmény
- mondta.
Elhivatott, lojális embereket szeretnénk a cég számára megnyerni, ehhez pedig egy nagy segítség, ha úgy tudunk együttműködni a szakképzési centrumokkal, hogy akár egy ilyen tanpályának a létesítésével is segítjük az oktatást
- tette hozzá.
