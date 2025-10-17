Döbbenet! Vasút épült egy iskola közepére - képek

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Vasút az iskolában

Mivel bizonyos tevékenységek nem végezhetők működő vasúti hálózaton, ezért a Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola és a MÁV Pályaműködtetési Zrt. közös együttműködésének eredményeképp az iskolába 3 darab vasúti pályaszakaszt telepítettek, amelyeknek ünnepélyes átadása október 17-én, pénteken volt.

Az eseményen elsőként köszöntőt mondott Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója amelyben a diákokat arra biztatta, hogy a jövő szakemberei legyenek a tanulmányaik után és akár a MÁV Csoportnál elhelyezkedve dolgozzanak.

Következőképp Kiss Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja mondta el gondolatait: