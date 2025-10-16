Miskolc új rendelettel védi káprázatos platánjait

Az önkormányzat megszerzi a Pitypang Tagóvoda épületét

A közgyűlés arról is döntött, hogy Miskolc él vételi jogával, és megszerzi a MÁV Zrt. tulajdonában álló, Fövényszer utca 35. szám alatti ingatlant, ahol a MIÓVI Pitypang Tagóvoda működik.

A vételárba beszámít a 2025. november 30-ig megfizetett bérleti díj, így az önkormányzatnak csak a fennmaradó összeget kell kiegyenlítenie. A tulajdonszerzésre 2025 decemberében kerül sor, forgalmi értékbecslés alapján.

Ez a lépés megszünteti a TOP-Plusz 3.4.1-23 „Fenntartható humán infrastruktúra” pályázat egyik fő kockázatát:

az önkormányzat immár tulajdonosként tudja biztosítani a fejlesztéshez szükséges hozzájárulásokat, rendezheti a jogi és ingatlan-nyilvántartási kérdéseket, és elindíthatja az óvoda teljes felújítását.

A beruházás az épület magasépítési, gépészeti és villamossági korszerűsítését, az akadálymentesítést, valamint új parkolók kialakítását is magában foglalja. A területen álló egykori bölcsődeépületre a későbbiekben újabb pályázati fejlesztés is megvalósulhat.

A döntés egyben felelős vagyongazdálkodás is: Miskolc vagyona gyarapszik, miközben a város hosszú távon biztosítja a gyermekintézmények stabil működését és a korszerűbb, átláthatóbb ellátást.

