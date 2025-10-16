1 órája
Miskolc új rendelettel védi káprázatos platánjait
A miskolci közgyűlés csütörtöki ülésén két fontos döntés is született. Egységes rendelet védi a város helyi természeti értékeit, és az önkormányzat megszerzi a Pitypang Tagóvoda épületét, ezzel megnyitva az utat a teljes felújítás előtt.
Tóth-Szántai József és a városvezetés sok fontos kérdésre válaszolt a csütörtöki közgyűlésen
Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlése elfogadta a helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek egységes önkormányzati rendeletét, amely tartalmazza a kötelező fenntartási és felülvizsgált kezelési terveket is. A cél: átlátható, naprakész szabályozás, amely a város helyi természeti értékeit védi és az országos jogszabályoknak való megfelelést szolgálja.
A rendelet három új helyi védett természeti emléket is kijelölt:
- az Újgyőri főtér nagylevelű hársát,
- a Városház téri platánsor 14 fáját,
- valamint az Angyal-park kiemelkedő platánját.
Ezek a fák városképi és dendrológiai szempontból is értékesek, védelmük pedig erősíti Miskolc zöldfelületeinek minőségét és karakterét.
A görömbölyi gyurgyalag fészkelőhely és a hozzá tartozó bányató esetében a védelem kibővül, míg a tapolcai parkrendszerben a kizárólag burkolt, növényzet nélküli részek – például a Barlangfürdő előtti vendéglátóegységek és a Hotel Kitty telke – kikerülnek a védettségből, így a jogi státusz pontosabban tükrözi a valódi természeti értékeket.
A város helyi természeti értékeit korábbról felülvizsgálta
Három korábbi helyi védelem viszont megszűnik, mivel fenntartásuk okafogyottá vált:
- a Greutter-kert ma már lakóingatlan,
- dr. Kovács Miklós rózsagyűjteménye elöregedett,
- a Vár utcai törökmogyorófák pedig elpusztultak.
A döntés illeszkedik Miskolc hosszú távú várospolitikájához és a Bükk Városa programhoz, amely a zöldfelületek értékalapú megőrzésére és okos fejlesztésére épül.
Az önkormányzat megszerzi a Pitypang Tagóvoda épületét
A közgyűlés arról is döntött, hogy Miskolc él vételi jogával, és megszerzi a MÁV Zrt. tulajdonában álló, Fövényszer utca 35. szám alatti ingatlant, ahol a MIÓVI Pitypang Tagóvoda működik.
A vételárba beszámít a 2025. november 30-ig megfizetett bérleti díj, így az önkormányzatnak csak a fennmaradó összeget kell kiegyenlítenie. A tulajdonszerzésre 2025 decemberében kerül sor, forgalmi értékbecslés alapján.
Ez a lépés megszünteti a TOP-Plusz 3.4.1-23 „Fenntartható humán infrastruktúra” pályázat egyik fő kockázatát:
az önkormányzat immár tulajdonosként tudja biztosítani a fejlesztéshez szükséges hozzájárulásokat, rendezheti a jogi és ingatlan-nyilvántartási kérdéseket, és elindíthatja az óvoda teljes felújítását.
A beruházás az épület magasépítési, gépészeti és villamossági korszerűsítését, az akadálymentesítést, valamint új parkolók kialakítását is magában foglalja. A területen álló egykori bölcsődeépületre a későbbiekben újabb pályázati fejlesztés is megvalósulhat.
A döntés egyben felelős vagyongazdálkodás is: Miskolc vagyona gyarapszik, miközben a város hosszú távon biztosítja a gyermekintézmények stabil működését és a korszerűbb, átláthatóbb ellátást.
