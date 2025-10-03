1 órája
Egy Tokaj-hegyaljai falu díszpolgára lett dr. Várkonyi Andrea - képek, videó!
Bodrogkeresztúr neve sokáig keveseknek mondott bármit, ám a falu általános iskolájának diákjai a figyelem középpontjába kerültek, amikor Hongkongban megnyerték a FIRST LEGO League világdöntőt. A gyerekek sikerének kulcsa az Alapítvány az Innovatív Oktatásért által életre hívott High-Tech Suli program volt. Az alapítvány elnöke, dr. Várkonyi Andrea számára a község képviselő-testülete díszpolgári címet ajándékozott.
Dr. Várkonyi Andrea a bodrogkeresztúri díszpolgári elismeréssel
Fotó: Vajda János
Bodrogkeresztúr immár nemcsak borairól híres, hanem arról is, hogy kisiskolásaik, a „Keresztúri Ninjagók” robotika csapata Hongkongban, a 2024/2025-ös FIRST LEGO League világdöntőjén több mint háromszáz csapat közül hozták el az összesített első helyet. Ez annak köszönhető, hogy az iskola 2021-ben tagja lett a High-Tech Suli programnak. Az Alapítvány az Innovatív Oktatásért programja nem egyszeri adomány, hanem folyamatos, hosszú távú támogatást nyújt az iskoláknak: korszerű informatikai eszközöket biztosít, módszertani képzést ad a pedagógusoknak, és valódi közösségi innovációt teremt.
Bodrogkeresztúrtól Hongkongig – dr. Várkonyi Andrea ötlete nyitotta meg az utat
És hogy miként vezetett az út egy kis falutól egészen a világ tetejére? Erről mesélt Fincziczki Melinda, az Eötvös József Általános Iskola igazgatója az ünnepségen.
Amikor 2021 decemberében beneveztünk a High-Tech Suli pályázatára, és az elsők között nyertünk, új időszámítás kezdődött az iskolánkban. Egy komplett tantermet rendezhettünk be olyan modern eszközökkel, amikről addig csak álmodoztunk. Ez a terem azóta is száz százalékosan kihasznált a tanórákon és azon kívül is.
Innen indult a robotika sikertörténete. Az iskola 2021/22-ben csatlakozott a FIRST LEGO League versenysorozathoz. A gyerekek az évek során sorra hozták az eredményeket: regionális első helyek, országos döntős szereplés, majd a nagy áttörés, a hongkongi világdöntő.
Amikor értesítést kaptunk a nemzetközi kvalifikációról, a gyerekek alig hitték el. Többségük először ült repülőgépen, ráadásul angol nyelven kellett versenyezniük. Az esélytelenek nyugalmával indultak, és végül robotfutamban ötödikek, összesítésben pedig a világ legjobbjai lettek. Ez életre szóló élmény mindannyiuknak
– emlékezett vissza az intézmény vezetője.
Díszpolgári cím Bodrogkeresztúron
A falu önkormányzata úgy döntött, hogy a gyerekek világraszóló sikere mögött álló támogatást is elismeri. 2025-ben a díszpolgári címet dr. Várkonyi Andreának, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért elnökének adományozták.
A díszpolgári cím annak szólt, hogy a dr. Várkonyi Andrea vezette alapítvány folyamatosan támogatta a település iskoláját, és új lehetőségeket teremtett a gyerekeknek és pedagógusoknak egyaránt. Hozzájárulása nemcsak a tanulók fejlődését, hanem Bodrogkeresztúr nevének öregbítését is szolgálta.
A Keresztúri Ninjagók története megmutatta, hogy ha a gyerek, a szülő, a pedagógus és egy támogató alapítvány találkozik, abból csodák születnek. Egy kis település tanulói értek el világsikert, amely Bodrogkeresztúr nevét örökre felírta a térképre
– fogalmazott Rozgonyi István polgármester. Az átadáson hatalmas taps köszöntötte dr. Várkonyi Andreát, neki tapsoltak többek között a Keresztúri Ninjagók is a közönség soraiban.
Anya, ez menő!
A High Tech Suli program megálmodója könnyeivel küszködve köszönte meg az elismerést.
Amikor megkerestek azzal, hogy díszpolgári címet szeretnének adni nekem, először nem is akartam elhinni. Olyan nagy megtiszteltetés ez, amire sosem számítottam. Még a lányom is azt mondta: anya, ez menő!
– idézte fel meghatottan. Várkonyi Andrea férje, Mészáros Lőrinc is jelen volt a díszpolgári cím átadásán. Bodrogkeresztúr friss díszpolgára nevetve jegyezte meg:
Viccelődtünk, hogy egy házasságba jutó díszpolgári címek száma most tovább emelkedett, hiszen a férjemnek már van néhány.
Díszpolgári címet kapott dr Várkonyi AndreaFotók: Vajda János
Várkonyi Andrea kiemelte, hogy a díszpolgári cím azért is különösen fontos számára, amiért kapta, hiszen a High-Tech Suli a szíve csücske, saját ötlete, amely a pandémia idején született meg. Látva, milyen nehézségekkel küzdenek az iskolák, felismerte, hogy az egyszeri adományok nem elégségesek, hiszen hamar elavulnak, és nem biztosítanak tartós fejlődést.
Ezért döntöttem úgy, hogy a High-Tech Suli más lesz: folyamatos támogatást adunk, pótoljuk az eszközöket, és módszertanilag is segítjük a pedagógusokat. Fontos volt számomra, hogy a vidéki iskolák ne legyenek hátrányban. Ma már 45 iskola vesz részt a kétmilliárd forinttal támogatott programban.
Hangsúlyozta, számára a legfontosabb, hogy a gyerekek esélyt kapjanak a tanulásban és az életben egyaránt.
A rendezvény végén a Keresztúri Ninjagók robotika bemutatót tartottak: a hongkongi projektjüket és a versenyre fejlesztett robotokat is megmutatták, majd egy futamot élőben lefuttattak. „A bemutató egyszerre volt játék és tanulás, pontosan az, amiről a High-Tech Suli szól.
