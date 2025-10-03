Egy Tokaj-hegyaljai falu díszpolgára lett dr. Várkonyi Andrea - képek, videó!

Bodrogkeresztúr immár nemcsak borairól híres, hanem arról is, hogy kisiskolásaik, a „Keresztúri Ninjagók” robotika csapata Hongkongban, a 2024/2025-ös FIRST LEGO League világdöntőjén több mint háromszáz csapat közül hozták el az összesített első helyet. Ez annak köszönhető, hogy az iskola 2021-ben tagja lett a High-Tech Suli programnak. Az Alapítvány az Innovatív Oktatásért programja nem egyszeri adomány, hanem folyamatos, hosszú távú támogatást nyújt az iskoláknak: korszerű informatikai eszközöket biztosít, módszertani képzést ad a pedagógusoknak, és valódi közösségi innovációt teremt.

A dr. Várkonyi Andrea által vezetett alapítvány segítette a bodrogkeresztúri fiatalok sikereit

Fotó: Vajda János

Bodrogkeresztúrtól Hongkongig – dr. Várkonyi Andrea ötlete nyitotta meg az utat

És hogy miként vezetett az út egy kis falutól egészen a világ tetejére? Erről mesélt Fincziczki Melinda, az Eötvös József Általános Iskola igazgatója az ünnepségen.

Amikor 2021 decemberében beneveztünk a High-Tech Suli pályázatára, és az elsők között nyertünk, új időszámítás kezdődött az iskolánkban. Egy komplett tantermet rendezhettünk be olyan modern eszközökkel, amikről addig csak álmodoztunk. Ez a terem azóta is száz százalékosan kihasznált a tanórákon és azon kívül is.

Innen indult a robotika sikertörténete. Az iskola 2021/22-ben csatlakozott a FIRST LEGO League versenysorozathoz. A gyerekek az évek során sorra hozták az eredményeket: regionális első helyek, országos döntős szereplés, majd a nagy áttörés, a hongkongi világdöntő.

Amikor értesítést kaptunk a nemzetközi kvalifikációról, a gyerekek alig hitték el. Többségük először ült repülőgépen, ráadásul angol nyelven kellett versenyezniük. Az esélytelenek nyugalmával indultak, és végül robotfutamban ötödikek, összesítésben pedig a világ legjobbjai lettek. Ez életre szóló élmény mindannyiuknak

– emlékezett vissza az intézmény vezetője.

Díszpolgári cím Bodrogkeresztúron

A falu önkormányzata úgy döntött, hogy a gyerekek világraszóló sikere mögött álló támogatást is elismeri. 2025-ben a díszpolgári címet dr. Várkonyi Andreának, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért elnökének adományozták.

A díszpolgári cím annak szólt, hogy a dr. Várkonyi Andrea vezette alapítvány folyamatosan támogatta a település iskoláját, és új lehetőségeket teremtett a gyerekeknek és pedagógusoknak egyaránt. Hozzájárulása nemcsak a tanulók fejlődését, hanem Bodrogkeresztúr nevének öregbítését is szolgálta.

A Keresztúri Ninjagók története megmutatta, hogy ha a gyerek, a szülő, a pedagógus és egy támogató alapítvány találkozik, abból csodák születnek. Egy kis település tanulói értek el világsikert, amely Bodrogkeresztúr nevét örökre felírta a térképre

– fogalmazott Rozgonyi István polgármester. Az átadáson hatalmas taps köszöntötte dr. Várkonyi Andreát, neki tapsoltak többek között a Keresztúri Ninjagók is a közönség soraiban.