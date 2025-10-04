1 órája
„Soha nem gondoltam, hogy egyszer díszpolgár leszek” – vallotta Várkonyi Andrea - videóval
Meghatódva vette át Bodrogkeresztúr díszpolgári címét dr. Várkonyi Andrea. Az elismerés után arról mesélt, mit jelent számára a kitüntetés, hogyan talál egyensúlyt a mindennapokban, és ki hordja otthon a nadrágot.
Várkonyi Andreát férje is elkísérte Bodrogkeresztúrba
Fotó: Vajda János
Nemcsak sikeres üzletasszony és alapítványi vezető, hanem olyan nő, aki képes meghatódni egy közösség szeretetétől. Bodrogkeresztúr díszpolgárává választotta dr. Várkonyi Andreát, aki az ünnepség után a boon.hu-nak adott interjúban beszélt kitüntetésről, álmokról, tervekről és férjével közös kedvenc helyeiről.
– Nagyon meghatódott a díszpolgári cím átvételekor. Hogyan élte meg ezt a pillanatot?
Általában nem mutatom ki nyilvánosan, ha meghatódom, inkább magamban élem meg. Most engem is meglepett, hogy ennyire látszott rajtam. Számomra ez valóban óriási megtiszteltetés. A díszpolgári címet nem osztogatják könnyen, és sosem gondoltam volna, hogy valaha megkaphatom. Ezért különösen felemelő érzés.
– A High-Tech Suli ötlete a pandémia idején született, amikor saját gyermeke küzdelmeit látta. Ma már egy hegyaljai iskola diákjai külföldre jutottak, sokan először ülhettek repülőre. Mit jelent ez Önnek támogatóként?
Ez az egyik legszebb része annak, amikor az ember segíthet. Egy fővárosi, jól felszerelt iskolában a gyerekek többsége átélhet hasonló élményeket, a szülők megteremtik a feltételeket. Egy kis faluból érkező gyermek számára sok esetben életre szóló élmény egy ilyen lehetőség. Amikor a támogatás ekkora változást hoz, az engem is mélyen megérint.
– A program nemcsak digitális tudást ad, hanem környezetvédelmi projekteket is támogat. Milyen érzés ennyi területen hatni a fiatalokra?
Csodálatos látni, mennyire lelkesek. Olyan természetességgel mozognak a technológiai világban, ami számomra lenyűgöző. Remélem, érzik, mekkora lehetőség ez számukra – ha nem is ők, a szüleik biztosan tudják. A program kezdettől azt a célt szolgálja, hogy minden gyermeknek esélyt adjunk, és senki ne maradjon ki a lehetőségekből csak azért, mert vidéken él.
– Most már Tokaj-Hegyalja egyik településének díszpolgára. Van személyes kötődése a környékhez?
Nagyon szeretünk itt lenni. Két borászatunk is van, a Dereszla és a Henye, így sok időt töltünk a vidéken. Szeretünk túrázni, felfedezni a környéket. Ez az ország egyik legszebb része, az elmúlt években sokszor jártunk itt, és nagyon megszerettem.
Fotók: Vajda János
– Az alapítvány országosan és helyben is több programot indított. Milyen lehetőségeket biztosítanak a diákoknak?
Több ösztöndíjprogram működik, amelyek az általános iskolától az egyetemig támogatják a fiatalokat. A High-Tech Suli országos kezdeményezés, a többi a férjem lokálpatriotizmusa okán Felcsút és a Vál-völgye térségében fut. A cél, hogy minél több réteget elérjünk, és minden fiatalnak legyen esélye kibontakozni.
– Mik a további tervek a High-Tech Sulival?
A program folyamatosan bővül. Jelenleg 45 iskola vesz részt benne, és tervezzük a szám növelését. Minden évben konferenciát tartunk, ahol a résztvevő intézmények képviselői találkoznak. Ez egy közösség, amely évről évre erősebb, és fontos számunkra, hogy ne engedjük el a résztvevők kezét.
Díszpolgári címet kapott dr Várkonyi AndreaFotók: Vajda János
– Sokszor hallani, hogy nőként az üzleti életben nehéz helyt állni. Hogyan találja meg az egyensúlyt a kemény üzletasszony és a lágy nő között? (videóban a válasz)
Számomra ez sosem volt gond. Ha kell, tudok kemény és céltudatos lenni – skorpióként ez talán természetes is. De a családban, barátok közt, vagy most, amikor könnybe lábadt a szemem, előtérbe kerül a másik oldalam. A cégemben is sok a női vezető, nálunk ez magától értetődően alakult így.
– A beszédében említette, hogy ötleteit először a férjével osztja meg. Hogyan működik ez a közös munka?
Nagyon támogató. Ráadásul mostanra sokkal könnyebb dolgom van: az elmúlt években többször is bebizonyosodott, hogy az ötleteim működnek. Így ma már sokkal könnyebben mond igent, ha új elképzeléssel állok elő.
– És ha már az otthonról van szó: ki viseli a nadrágot a házasságukban?
Egyértelműen a férjem.
– Van olyan hely, ahová el tudnak vonulni a mindennapi mókuskerékből?
Tokaj-Hegyalja gyönyörű, de messze van, így nem tudunk gyakran jönni. Budapesten élünk, és számunkra Felcsút a kiszakadás. Ott szeretünk lenni, biciklizni, természetet járni. Ez áll legközelebb a szívünkhöz.
– És van bármi, amit csak a férjére bíz?
A titkaim, a legbelső érzéseim – azokat csak ő tudja.