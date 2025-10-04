„Soha nem gondoltam, hogy egyszer díszpolgár leszek” – vallotta Várkonyi Andrea - videóval

– Nagyon meghatódott a díszpolgári cím átvételekor. Hogyan élte meg ezt a pillanatot?

Általában nem mutatom ki nyilvánosan, ha meghatódom, inkább magamban élem meg. Most engem is meglepett, hogy ennyire látszott rajtam. Számomra ez valóban óriási megtiszteltetés. A díszpolgári címet nem osztogatják könnyen, és sosem gondoltam volna, hogy valaha megkaphatom. Ezért különösen felemelő érzés.

– A High-Tech Suli ötlete a pandémia idején született, amikor saját gyermeke küzdelmeit látta. Ma már egy hegyaljai iskola diákjai külföldre jutottak, sokan először ülhettek repülőre. Mit jelent ez Önnek támogatóként?

Ez az egyik legszebb része annak, amikor az ember segíthet. Egy fővárosi, jól felszerelt iskolában a gyerekek többsége átélhet hasonló élményeket, a szülők megteremtik a feltételeket. Egy kis faluból érkező gyermek számára sok esetben életre szóló élmény egy ilyen lehetőség. Amikor a támogatás ekkora változást hoz, az engem is mélyen megérint.

A „Keresztúri Ninjagók” robotika csapata az Alapítvány az Innovatív Oktatásért támogatásával jutott el Hongkongba

Fotó: Vajda János

– A program nemcsak digitális tudást ad, hanem környezetvédelmi projekteket is támogat. Milyen érzés ennyi területen hatni a fiatalokra?

Csodálatos látni, mennyire lelkesek. Olyan természetességgel mozognak a technológiai világban, ami számomra lenyűgöző. Remélem, érzik, mekkora lehetőség ez számukra – ha nem is ők, a szüleik biztosan tudják. A program kezdettől azt a célt szolgálja, hogy minden gyermeknek esélyt adjunk, és senki ne maradjon ki a lehetőségekből csak azért, mert vidéken él.

– Most már Tokaj-Hegyalja egyik településének díszpolgára. Van személyes kötődése a környékhez?