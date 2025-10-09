2 órája
Útzár a határnál Borsodban! Októberben teljesen átalakul a közlekedés a térségben – mutatjuk melyik települesekre nem megy be !
Változik a forgalmi rend Tornanádaska környékén. Október 9–31. között lezárják a Bódva-hidat – íme az összes változás a buszjáratokban!
2025. október 9. (csütörtök) és október 31. (péntek) között a Bódva-híd lezárása miatt Tornanádaska és térségében változik a forgalmi rend.
Változás a buszjáratokban majdnem egy hónapig
3707 Miskolc ◄► Edelény ◄► Tornanádaska
Hidvégardó érintése nélkül csak az Országhatárig közlekedik.
Kimaradó megállók:
- Hidvégardó, Kultúrház
- Hidvégardó, Községháza
Bódvaszilas felé a Hidvégardóból 5:55-kor Bódvarákó felé közlekedő, míg Hidvégardó felé a Bódvaszilasból 16:30-kor Tornabarakony felé induló 4124-es autóbuszt javasoljuk.
4124 Bódvarákó ◄► Tornabarakony
A Tornabarakonyból 5:30-kor Bódvarákóra közlekedő járat munkanapokon Bódvalenkét követően Hidvégardót is érinti.
A Bódvaszilastól munkanapokon 16:30-kor Tornabarakonyba induló autóbusz szintén betér Hidvégardóba is.
Hétvégén és ünnepnap változatlanul közlekednek.
Ideiglenes megállók:
- Hidvégardó, Kultúrház
- Hidvégardó, Községháza
4136 Edelény ◄► Tornaszentjakab
Tornanádaska és Tornaszentjakab között a Bódvalenke – Hidvégardó – Becskeháza útvonalon jár.
Kimaradó megálló:
- Tornanádaska, Országhatár
- tette közzé a MÁVINFORM.
