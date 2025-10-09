Útzár a határnál Borsodban! Októberben teljesen átalakul a közlekedés a térségben – mutatjuk melyik települesekre nem megy be !

2025. október 9. (csütörtök) és október 31. (péntek) között a Bódva-híd lezárása miatt Tornanádaska és térségében változik a forgalmi rend.

Változás a buszjáratokban majdnem egy hónapig a Bódva-híd lezárása miatt. (A kép illusztráció)

Fotó: BOON

Változás a buszjáratokban majdnem egy hónapig

3707 Miskolc ◄► Edelény ◄► Tornanádaska

Hidvégardó érintése nélkül csak az Országhatárig közlekedik.

Kimaradó megállók:

Hidvégardó, Kultúrház

Hidvégardó, Községháza

Bódvaszilas felé a Hidvégardóból 5:55-kor Bódvarákó felé közlekedő, míg Hidvégardó felé a Bódvaszilasból 16:30-kor Tornabarakony felé induló 4124-es autóbuszt javasoljuk.

4124 Bódvarákó ◄► Tornabarakony

A Tornabarakonyból 5:30-kor Bódvarákóra közlekedő járat munkanapokon Bódvalenkét követően Hidvégardót is érinti.

A Bódvaszilastól munkanapokon 16:30-kor Tornabarakonyba induló autóbusz szintén betér Hidvégardóba is.

Hétvégén és ünnepnap változatlanul közlekednek.

Ideiglenes megállók:

Hidvégardó, Kultúrház

Hidvégardó, Községháza

4136 Edelény ◄► Tornaszentjakab

Tornanádaska és Tornaszentjakab között a Bódvalenke – Hidvégardó – Becskeháza útvonalon jár.

Kimaradó megálló:

Tornanádaska, Országhatár

- tette közzé a MÁVINFORM.

Térképen is az ideiglenes változások

Forrás: mávinform



A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!