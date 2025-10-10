október 10., péntek

Gedeon névnap

15°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Road show

1 órája

„Nulladik lépés” – megtették a Berzében

Címkék#Varga-Bajusz Veronika#Kulturális és az Innovációs Minisztérium#fiatalokkal#Bokik#kamara#Miskolci Szakképzési Centrum (MSZC)#szeminárium#vállalkozás#vállalkozásindítás#előadássorozat

Road show érte el Miskolcot, a Berzeviczy középiskolát pénteken. A középpontban a vállalkozás-ismeret és a diákok.

Boon.hu
„Nulladik lépés” – megtették a Berzében

Úgynevezett vállalkozás-ismereti road show-t tartottak pénteken a miskolci Berzeviczy Gergely Technikumban. A Miskolci Szakképzési Centrumhoz (MSzC) tartozó oktatási intézményben a diákok ahhoz szükséges ismeretekről hallhattak előadásokat, amik a fiatalon elindítandó vállalkozásokhoz szükségesek.

vállalkozás-ismeret
Vállalkozás-ismeretről volt szó, Varga-Bajusz Veronika államtitkár is beszédet mondott

Az iskolai tananyagot a vállalkozás-ismeret adta

A cél: a fiatalokat, a fiatal felnőtteket segíteni a saját vállalkozásuk elindításában – definiálták a szervezők a rendezvénysorozat célját. A kormányzati és más szereplők összefogásával elindult kezdeményezés egyik állomásaként rendeztek szemináriumot pénteken a borsodi vármegyeszékhelyen, ahol a témáról hallhattak előadásokat a résztvevő diákok.

– Visszahalljuk, sok diákunk mondja el, hogy szeretnének majd vállalkozást indítani, vagy a családi üzletet átvenni. Nem elérhetetlen ez ilyen fiatalon sem – szólította meg a hallgatóságot az esemény nyitányán beszédet mondó Molnár Péter. Az MSzC főigazgatója szerint a dologhoz „ötlet, álom, bátorság és tudás” szükségeltetik. – A szükséges tudást megkaptátok. A kormány támogatást ad. A duális képzések révén közel kerülhettek valódi működő vállalkozásokhoz., megismerhetitek a működésüket.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (Bokik) elnöke arról beszélt: a jelzett ismeretek erős támogatást adnak a fiataloknak életük megalapozásához. Bihall Tamás jelezte: szükség van a pályakezdő vállalkozók által hozott lendületre.

– A szakképzés témájában a leggyakrabban elhangzó szó: a karrier. Már a pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat is ezzel kecsegtetik –  emlékeztetett nyitóbeszédében Kis Gábor, a Szakképzési Centrum kancellárja. – Hamar kiderül, hogy ki az, aki „vállalkozó típus”. Akiben van kurázsi, bármilyen irányba el tud indulni, és adottak az ehhez a támogatások: ösztöndíj, anyagi segítség, duális képzések.

– Az elmúlt öt évben lebontottuk a sztereotípiákat – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára a miskolci rendezvényen. – Több mint hatvanezer résztvevő van a duális képzésben, ez az arány dobogós a nagyvilágban. Bevontuk a gazdaság szereplőit. Olyan sok jó szakember lesz, hogy a régió is vonzóvá válik általa. A miskolci szakképzés olyan „erőd”, amilyen a diósgyőri vár volt. – Majd közölte a jelenlévő iskolásokkal: – Támogatjuk a saját lábra állást. Ne féljetek a magatok ura lenni!

Vállalkozás-ismereti roadshow Miskolcon

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

„Nulladik lépés”

A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös kezdeményezésére „Nulladik lépés – Vállalkozás ismereti roadshow” címmel országos programsorozat indult a fiatalok vállalkozói szemléletének fejlesztése érdekében.

  • Programelemei:
  • Vállalkozási alapismeretek
  • Helyi sikeres vállalkozók előadásai
  • Munkáshitel bemutatása
  • Üzleti terv készítési workshop
  • Networking lehetőségek
A Berzeviczy középiskola előadótermében zajlott a szeminárium
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu