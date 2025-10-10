„Nulladik lépés” – megtették a Berzében

Úgynevezett vállalkozás-ismereti road show-t tartottak pénteken a miskolci Berzeviczy Gergely Technikumban. A Miskolci Szakképzési Centrumhoz (MSzC) tartozó oktatási intézményben a diákok ahhoz szükséges ismeretekről hallhattak előadásokat, amik a fiatalon elindítandó vállalkozásokhoz szükségesek.

Vállalkozás-ismeretről volt szó, Varga-Bajusz Veronika államtitkár is beszédet mondott

Az iskolai tananyagot a vállalkozás-ismeret adta

A cél: a fiatalokat, a fiatal felnőtteket segíteni a saját vállalkozásuk elindításában – definiálták a szervezők a rendezvénysorozat célját. A kormányzati és más szereplők összefogásával elindult kezdeményezés egyik állomásaként rendeztek szemináriumot pénteken a borsodi vármegyeszékhelyen, ahol a témáról hallhattak előadásokat a résztvevő diákok.

– Visszahalljuk, sok diákunk mondja el, hogy szeretnének majd vállalkozást indítani, vagy a családi üzletet átvenni. Nem elérhetetlen ez ilyen fiatalon sem – szólította meg a hallgatóságot az esemény nyitányán beszédet mondó Molnár Péter. Az MSzC főigazgatója szerint a dologhoz „ötlet, álom, bátorság és tudás” szükségeltetik. – A szükséges tudást megkaptátok. A kormány támogatást ad. A duális képzések révén közel kerülhettek valódi működő vállalkozásokhoz., megismerhetitek a működésüket.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (Bokik) elnöke arról beszélt: a jelzett ismeretek erős támogatást adnak a fiataloknak életük megalapozásához. Bihall Tamás jelezte: szükség van a pályakezdő vállalkozók által hozott lendületre.

– A szakképzés témájában a leggyakrabban elhangzó szó: a karrier. Már a pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat is ezzel kecsegtetik – emlékeztetett nyitóbeszédében Kis Gábor, a Szakképzési Centrum kancellárja. – Hamar kiderül, hogy ki az, aki „vállalkozó típus”. Akiben van kurázsi, bármilyen irányba el tud indulni, és adottak az ehhez a támogatások: ösztöndíj, anyagi segítség, duális képzések.

– Az elmúlt öt évben lebontottuk a sztereotípiákat – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára a miskolci rendezvényen. – Több mint hatvanezer résztvevő van a duális képzésben, ez az arány dobogós a nagyvilágban. Bevontuk a gazdaság szereplőit. Olyan sok jó szakember lesz, hogy a régió is vonzóvá válik általa. A miskolci szakképzés olyan „erőd”, amilyen a diósgyőri vár volt. – Majd közölte a jelenlévő iskolásokkal: – Támogatjuk a saját lábra állást. Ne féljetek a magatok ura lenni!