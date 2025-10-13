október 13., hétfő

Vadásznap és trófeamustra a kastély parkjában! - Vár Füzérradvány

Címkék#vadásznap#füzérradványi#vadász

Októberben nem mindennapi őszi esemény lesz gyönyörű környezetben. Változatos programokkal vár a Füzérradványi Vadásznap és trófeamustra.

Vadásznap és trófeamustra a kastély parkjában! - Vár Füzérradvány

Vadásznap és trófeamustra Füzérradványon

Forrás: Facebook

Fotó: Picasa

Október 18-án, szombaton 10 órától 16 óráig minden érdeklődőt várnak az immár negyedik alkalommal létrejövő Füzérradványi Vadásznap és trófeamustrán, ahol a változatos programokon kívül egy gyönyörű környezet várja a látogatókat.

Vadásznap és trófeamustra lesz Füzérradványon
Vadásznap és trófeamustra lesz Füzérradványon
Forrás: Facebook

Vadásznap és trófeamustra

Az eseményen érmes minőségű trófeákat és több 10 kilogramm feletti gímszarvas agancsot is láthatnak majd az érdeklődők és a szakmai közönség.

Lesz továbbá méhészeti ismertető, íjászkodás és agárfuttatás, hogy gyermekek és felnőttek egyaránt közelebb kerülhessenek a vadászati kultúrához.

A programok

  • 10:00: Megnyitó

Az Északerdő Zrt. területén idén elejtett és a Hegyközben működő helyi vadásztársaságok legszebb gímszarvas trófeáinak kiállítása a kastély parkjában

  • 10:30: Trófea szemle vezetett bemutatóval. A 2025-ös bőgési szezon eredményei és a bírálati szempontok megismertetése.
  • 11:00: Élő méh bemutató Molnár Gergő méhész Vizsolyból
  • 11:30: Íjászati bemutató és ismertető a Karosi Turul Hagyományőrző és Íjász Egyesület tagjaival
  • 12:00: Tárlatvezetés a kastélyban
  • 13:00: Parktúra és a trófeák szemléje
  • 14:00: Élő méh bemutató Molnár Gergő méhész Vizsolyból
  • 15:00: Előadás a magyar agár kutyafajtáról
  • 15:30: Agárfuttatás
  • 16:00: Tárlatvezetés a kastélyban

Kísérő programok:

  • Erdei iskolai foglalkoztató gyerekeknek
  • Toronytúra
  • Camera obscura sátor
  • Rejtélyek szobája – szabadulószoba játék

 

