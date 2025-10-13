Vadásznap és trófeamustra a kastély parkjában! - Vár Füzérradvány

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Vadásznap és trófeamustra

Az eseményen érmes minőségű trófeákat és több 10 kilogramm feletti gímszarvas agancsot is láthatnak majd az érdeklődők és a szakmai közönség.

Lesz továbbá méhészeti ismertető, íjászkodás és agárfuttatás, hogy gyermekek és felnőttek egyaránt közelebb kerülhessenek a vadászati kultúrához.

A programok

10:00: Megnyitó

Az Északerdő Zrt. területén idén elejtett és a Hegyközben működő helyi vadásztársaságok legszebb gímszarvas trófeáinak kiállítása a kastély parkjában

10:30: Trófea szemle vezetett bemutatóval. A 2025-ös bőgési szezon eredményei és a bírálati szempontok megismertetése.

11:00: Élő méh bemutató Molnár Gergő méhész Vizsolyból

11:30: Íjászati bemutató és ismertető a Karosi Turul Hagyományőrző és Íjász Egyesület tagjaival

12:00: Tárlatvezetés a kastélyban

13:00: Parktúra és a trófeák szemléje

14:00: Élő méh bemutató Molnár Gergő méhész Vizsolyból

15:00: Előadás a magyar agár kutyafajtáról

15:30: Agárfuttatás

16:00: Tárlatvezetés a kastélyban

Kísérő programok: