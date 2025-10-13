1 órája
Vadásznap és trófeamustra a kastély parkjában! - Vár Füzérradvány
Októberben nem mindennapi őszi esemény lesz gyönyörű környezetben. Változatos programokkal vár a Füzérradványi Vadásznap és trófeamustra.
Vadásznap és trófeamustra Füzérradványon
Október 18-án, szombaton 10 órától 16 óráig minden érdeklődőt várnak az immár negyedik alkalommal létrejövő Füzérradványi Vadásznap és trófeamustrán, ahol a változatos programokon kívül egy gyönyörű környezet várja a látogatókat.
Vadásznap és trófeamustra
Az eseményen érmes minőségű trófeákat és több 10 kilogramm feletti gímszarvas agancsot is láthatnak majd az érdeklődők és a szakmai közönség.
Lesz továbbá méhészeti ismertető, íjászkodás és agárfuttatás, hogy gyermekek és felnőttek egyaránt közelebb kerülhessenek a vadászati kultúrához.
A programok
- 10:00: Megnyitó
Az Északerdő Zrt. területén idén elejtett és a Hegyközben működő helyi vadásztársaságok legszebb gímszarvas trófeáinak kiállítása a kastély parkjában
- 10:30: Trófea szemle vezetett bemutatóval. A 2025-ös bőgési szezon eredményei és a bírálati szempontok megismertetése.
- 11:00: Élő méh bemutató Molnár Gergő méhész Vizsolyból
- 11:30: Íjászati bemutató és ismertető a Karosi Turul Hagyományőrző és Íjász Egyesület tagjaival
- 12:00: Tárlatvezetés a kastélyban
- 13:00: Parktúra és a trófeák szemléje
- 14:00: Élő méh bemutató Molnár Gergő méhész Vizsolyból
- 15:00: Előadás a magyar agár kutyafajtáról
- 15:30: Agárfuttatás
- 16:00: Tárlatvezetés a kastélyban
Kísérő programok:
- Erdei iskolai foglalkoztató gyerekeknek
- Toronytúra
- Camera obscura sátor
- Rejtélyek szobája – szabadulószoba játék
