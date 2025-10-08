A dízelesek járnak jól a hét közepén

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Üzemanyagár-változás szerdán

A héten szerdán már csak a gázolaj nagykereskedelmi árában lesz változás. Bruttó 2 forinttal kerül majd kevesebbe, a benzin ára ezúttal viszont változatlan marad.

Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin: 582 Ft/liter

Gázolaj: 586 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

Jelenleg mindkét üzemanyagtípus az Auchan töltőállomáson a legolcsóbb, ahol a 95-ös benzin literjét 554.0 forintért, a gázolaj literjét pedig 558.0 forintért vásárolhatjuk meg.

A legdrágább kút pedig 95-ös benzin és gázolaj tekintetében is a Mol, ahol előbbi literjét 582.0 forintért, utóbbiét pedig 585.0 forintért tankolhatjuk.