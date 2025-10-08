24 perce
A dízelesek járnak jól a hét közepén
Megérkeztek a legfrissebb hírek! Az fog örülni, aki dízelt tankol. Mutatjuk, hogyan alakulnak az üzemanyagárak a hét közepén.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A legfrissebb hírek szerint szerdán csökkenni fog a gázolaj ára, ezáltal újra távolodunk a 600 forintos literenkénti összegektől.
Üzemanyagár-változás szerdán
A héten szerdán már csak a gázolaj nagykereskedelmi árában lesz változás. Bruttó 2 forinttal kerül majd kevesebbe, a benzin ára ezúttal viszont változatlan marad.
Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 582 Ft/liter
- Gázolaj: 586 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon
Jelenleg mindkét üzemanyagtípus az Auchan töltőállomáson a legolcsóbb, ahol a 95-ös benzin literjét 554.0 forintért, a gázolaj literjét pedig 558.0 forintért vásárolhatjuk meg.
A legdrágább kút pedig 95-ös benzin és gázolaj tekintetében is a Mol, ahol előbbi literjét 582.0 forintért, utóbbiét pedig 585.0 forintért tankolhatjuk.
