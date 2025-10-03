október 3., péntek

Helga névnap

+14
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hihetetlen!

49 perce

Máris megszűnnek az üvegvisszaváltók? Na, ezen egymásnak is feszültek a parkolóban

Címkék#kutya#fővárosban#Feszült pillanatok#Horváth Albert#REPon#látvány

Mutatjuk, mit keresett Borsod felett a katonai repülőgép. De ez még semmi, utánajártunk, mi újság az üvegvisszaváltókkal, közben meg a parkolóban hatalmas balhé volt.

Boon.hu

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi fontosról, például az üvegvisszaváltókkal kapcsolatos kérdésről, esetleg arra kíváncsi, mit keresett Borsod felett egy katonai repülőgép, vagy a parkolóban történt összezörrenés az, ami elkerülte a figyelmét, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglaló cikkünkből könnyen tájékozódhat a legizgalmasabb eseményekről.

Megszűnnek az üvegvisszaváltók? Lehet, hogy pont az, ami a képen látható, igen
Megszűnnek az üvegvisszaváltók? Lehet, hogy pont az, ami a képen látható, igen
Forrás: MW

Most tényleg elviszik az üvegvisszaváltókat? Sokan vártak erre a változásra a flakonos zsákba könyékig bújva!

Egy sajtóban terjedő híresztelésnek néztünk utána. Tényleg megszűnnek az üvegvisszaváltók, mármint a tavaly üzembe állított REPont automaták az üzletekben? Amennyiben kíváncsi a válaszokra, az alábbi linken olvashat tovább:

Feszült pillanatok Miskolc egyik parkolójában

Egy miskolci parkolói ügy miatt a bíróság letartóztatást rendelt el. A történtek váratlan fordulatokat hoztak, a hatóság vizsgálja az események pontos körülményeit. Mi már sok mindent tudunk, az alábbi linkre kattintva ön is elolvashatja, mi történt:

Mit keresett egy katonai gép Dél-Borsodban a házak felett?

Hétköznapinak aligha mondható látványra lettek figyelmesek a matyó fővárosban csütörtök délután. Egy brazil gyártmányú KC–390-es katonai repülőgép tűnt fel látványként Mezőkövesd felett. Ha kíváncsi a meghökkentő részletekre, kattintson az alábbi linkre:

„Úgy nem tudok élni, hogy nem találjuk meg” – kétségbeesve keresi a férje a gönci asszonyt - videóval!

Kilenc napja nem találják Horváth Albertné nyomát, aki szeptember végén tűnt el otthonából. Az eltűnt nőt keresték drónokkal, kutyákkal, csónakkal és önkéntesekkel is, de a kutatás eddig nem vezetett eredményre. A keresés részleteit az alábbi linken éri el:

Ilyen és ezekhez hasonló érdekes hírekkel szolgálhattunk az utóbbi időben.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu