49 perce
Máris megszűnnek az üvegvisszaváltók? Na, ezen egymásnak is feszültek a parkolóban
Mutatjuk, mit keresett Borsod felett a katonai repülőgép. De ez még semmi, utánajártunk, mi újság az üvegvisszaváltókkal, közben meg a parkolóban hatalmas balhé volt.
Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi fontosról, például az üvegvisszaváltókkal kapcsolatos kérdésről, esetleg arra kíváncsi, mit keresett Borsod felett egy katonai repülőgép, vagy a parkolóban történt összezörrenés az, ami elkerülte a figyelmét, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglaló cikkünkből könnyen tájékozódhat a legizgalmasabb eseményekről.
Most tényleg elviszik az üvegvisszaváltókat? Sokan vártak erre a változásra a flakonos zsákba könyékig bújva!
Egy sajtóban terjedő híresztelésnek néztünk utána. Tényleg megszűnnek az üvegvisszaváltók, mármint a tavaly üzembe állított REPont automaták az üzletekben? Amennyiben kíváncsi a válaszokra, az alábbi linken olvashat tovább:
Most tényleg elviszik az üvegvisszaváltókat? Sokan vártak erre a változásra a flakonos zsákba könyékig bújva!
Feszült pillanatok Miskolc egyik parkolójában
Egy miskolci parkolói ügy miatt a bíróság letartóztatást rendelt el. A történtek váratlan fordulatokat hoztak, a hatóság vizsgálja az események pontos körülményeit. Mi már sok mindent tudunk, az alábbi linkre kattintva ön is elolvashatja, mi történt:
Mit keresett egy katonai gép Dél-Borsodban a házak felett?
Hétköznapinak aligha mondható látványra lettek figyelmesek a matyó fővárosban csütörtök délután. Egy brazil gyártmányú KC–390-es katonai repülőgép tűnt fel látványként Mezőkövesd felett. Ha kíváncsi a meghökkentő részletekre, kattintson az alábbi linkre:
„Úgy nem tudok élni, hogy nem találjuk meg” – kétségbeesve keresi a férje a gönci asszonyt - videóval!
Kilenc napja nem találják Horváth Albertné nyomát, aki szeptember végén tűnt el otthonából. Az eltűnt nőt keresték drónokkal, kutyákkal, csónakkal és önkéntesekkel is, de a kutatás eddig nem vezetett eredményre. A keresés részleteit az alábbi linken éri el:
„Úgy nem tudok élni, hogy nem találjuk meg” – kétségbeesve keresi a férje a gönci asszonyt - videóval!
Ilyen és ezekhez hasonló érdekes hírekkel szolgálhattunk az utóbbi időben.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!