Alapjaiban írják át a flakonozást az új automaták, de mikor jönnek Borsodba? Itt a MOHU válasza!

Eltűnnek-e az elmúlt másfél év során megismert (még újnak számító) üvegvisszaváltó automaták és mi kerülhet a helyükbe – ezzel a felvetéssel foglalkozott a napokban a Boon.hu cikke az országos médiaértesülések nyomán. Kiderült, a nemrégiben bevezetett rendszer berendezései beváltak az államilag kijelölt szolgáltató tapasztalatai szerint, a szisztéma bővítését, fejlesztését, azaz mindenképpen további üzemeltetését tervezi a Mohu a belátható jövőben. Jönnek viszont várhatóan tényleg még újabb fajta készülékek, az egyszerre több palack, doboz és üveg bevételére alkalmas ún. bulk-feed automaták. Már van rájuk példa az országban, ám hogy a mi vármegyénkbe, illetve Miskolcra mikor juthat belőle, az még a jövő zenéje.

Az üvegvisszaváltó automaták működését, használatát bemutató reklámfilm képkockája

Forrás: repont.hu

Üvegvisszaváltó automaták két és félszáz helyen a vármegyében

A jelenlegi adatok szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 269 gépi visszaváltó ponton 287 automatánál, valamint 143 kézi visszaváltóponton tudják a lakosok visszaváltani az italcsomagolásokat – érkezett a Mohu MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részéről az adatszolgáltatás a Boon.hu érdeklődésére. Összesen 85 településen érhető el a 2024-től létező szolgáltatás, a megye szinte minden részén biztosított a rendszerhez való hozzáférés.

Amint a cég részéről írták, a pontos helyszínek és a legközelebbi visszaváltási lehetőségek „könnyen megtalálhatók a Mohu térképes keresőjében, amely folyamatosan frissítve mutatja az automata és kézi pontok címeit, nyitvatartását”. A Mohu hivatalos weboldalának a REpont rendszerrel foglalkozó aloldala ezen a linken található.