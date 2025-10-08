23 perce
Alapjaiban írják át a flakonozást az új automaták, de mikor jönnek Borsodba? Itt a MOHU válasza!
Tovább működik, sőt, bővül, fejlődik a REpont rendszer. Az üvegvisszaváltó automaták mint bevált megoldás várhatóan nagyobb kapacitásúak lesznek a belátható jövőben – talán vármegyénkben is. Ami addig is van: majdnem mindenhol van.
Változások jönnek a palackvisszaváltás rendszerében
Fotó: MW
Eltűnnek-e az elmúlt másfél év során megismert (még újnak számító) üvegvisszaváltó automaták és mi kerülhet a helyükbe – ezzel a felvetéssel foglalkozott a napokban a Boon.hu cikke az országos médiaértesülések nyomán. Kiderült, a nemrégiben bevezetett rendszer berendezései beváltak az államilag kijelölt szolgáltató tapasztalatai szerint, a szisztéma bővítését, fejlesztését, azaz mindenképpen további üzemeltetését tervezi a Mohu a belátható jövőben. Jönnek viszont várhatóan tényleg még újabb fajta készülékek, az egyszerre több palack, doboz és üveg bevételére alkalmas ún. bulk-feed automaták. Már van rájuk példa az országban, ám hogy a mi vármegyénkbe, illetve Miskolcra mikor juthat belőle, az még a jövő zenéje.
Üvegvisszaváltó automaták két és félszáz helyen a vármegyében
A jelenlegi adatok szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 269 gépi visszaváltó ponton 287 automatánál, valamint 143 kézi visszaváltóponton tudják a lakosok visszaváltani az italcsomagolásokat – érkezett a Mohu MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részéről az adatszolgáltatás a Boon.hu érdeklődésére. Összesen 85 településen érhető el a 2024-től létező szolgáltatás, a megye szinte minden részén biztosított a rendszerhez való hozzáférés.
Amint a cég részéről írták, a pontos helyszínek és a legközelebbi visszaváltási lehetőségek „könnyen megtalálhatók a Mohu térképes keresőjében, amely folyamatosan frissítve mutatja az automata és kézi pontok címeit, nyitvatartását”. A Mohu hivatalos weboldalának a REpont rendszerrel foglalkozó aloldala ezen a linken található.
Most tényleg elviszik az üvegvisszaváltókat? Sokan vártak erre a változásra a flakonos zsákba könyékig bújva!
Érdeklődött a megyei hírportál az országos hálózatot üzemeltető, MOL-hátterű társaságnál, hogy a beharangozott bulk-feed automatákkal mikor találkozhatunk a mi régiónkban. Erről jelen állás szerint annyit lehet megtudni, hogy pillanatnyilag még nincsenek ilyenek a vármegyében, és hogy lesznek-e, mikor lesznek, arról novemberre várható bővebb információ.
Utalványért, utalásért, felajánlásként
2024. január elsejétől szinte minden fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék, melynek csomagolása műanyag, fém vagy üveg alapanyagú és 0,1–3 literig terjedő űrtartalommal bír, kötelezően visszaváltási díjas terméknek minősül. Ezen palackok egy része többutas, azaz a benne lévő italtermék elfogyasztása után az értékesítési láncon visszafelé eljut a gyártóhoz, aki azt megfelelő előkészítés után újratölti. A palackok nagyobb része azonban egyszer használatos, ún. egyutas palack, mely a fogyasztást követően hulladékká válik, mely megfelelő összegyűjtés és előkezelés után újrafeldolgozható anyagként későbbi palackok alapanyagává válhat.
A visszatérítés 3 módja:
Bolti utalvány – az az utalvány, amit a visszaváltó automata kiadott, készpénzre váltható a kereskedőnél vagy értéke levonható a vásárlás végösszegéből.
Banki utalás – a REpont applikáció segítségével a felhasználói fiókban azonosítsd magad, majd az ott megadott bankszámlaszámra történő azonnali utalással kapod meg a visszatérítési díjat.
Jótékonysági felajánlás – lehetőséged van jótékony célra felajánlani az összeget.
(forrás)
